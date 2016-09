Ist der FC Aarau in der Promotion League fündig geworden? Im Cup dribbelte der flinke Flügelflitzer Nuno Felipe da Silva den FCA-Verteidiger Knoten in die Beine, nur mangelnde Effizienz vor dem Tor hinderten den Wirbelwind an einem Treffer. Nun steht der 22-Jährige vor einem Wechsel in die Challenge League.

Auch FCA-Sportchef Raimondo Ponte und Trainer Marco Schällibaum ist die aussergewöhnlich gute Leistung des ehemaligen YB-Juniors gegen die eigene Mannschaft offensichtlich nicht entgangen. Im Facebook-Post des FC Breitenrain heisst es, der FC Aarau habe dem offensiven Mittelfeldspieler einen Leihvertrag bis Ende Jahr angeboten.