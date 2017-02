Viele Mannschaften haben im Fussball das Problem der Chancenverwertung. So auch der FC Wohlen. Gegen Neuenburg und im Derby gegen Aarau hatten die Freiämter viele Chancen, die ungenutzt blieben. Zudem beschäftigt die Goalie-Frage Trainer Gabriele. Trotz all den Fragen treten die Freiämter am Montagabend auswärts gegen Winterthur an (Spielbeginn 19.45 Uhr, bei uns im Liveticker).