Während seiner Zeit in Diensten des FCA war Vardanyan noch kein Krimineller, aber auf jeden Fall ein Schlitzohr. So kommt es, dass er eines Abends zusammen mit einem Teamkollegen an die Fasnacht geht. Dort kommen die beiden derart in Fahrt, dass sie gleich die ganze Nacht durchfeiern und sich erst in den frühen Morgenstunden auf den Rückweg nach Aarau machen. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr müssen sie deshalb ohne Schlaf oder Dusche direkt im Training einrücken. In der Garderobe hinterlassen Vardanyan und sein ungenannt bleibender Teamkollege nach dem Umziehen Spuren ihrer Partynacht: in Form von Konfetti, die nun überall auf dem Boden herum liegen. Trotzdem fliegen die beiden nicht auf – bis heute.

Patrick Bengondo und Aco Stojkov: Zimmerstreit