Als Zuschauer beim TVE-Heimspiel gegen Siggenthal/Vom Stein, war ich beeindruckt vom Vorwärtsdrang der 1. Mannschaft, der Unterstützung der Fans, der GoEasy-Arena und ihrer Ambiance: einerseits ist der TV Endingen ein Dorfclub, dessen DNA des Zusammenhalts man auch in Zukunft klar spüren soll. Andererseits arbeiten Spieler und Vorstand zielstrebig und professionell, was sich auch in den Vertragsverhandlungen mit Christian Villiger, Geschäftsführer Endinger Handball GmbH, offenbarte.

Und man will sportlich in der NLA bestehen und Spiele gewinnen. Ziel ist, dass ich mit neuen Ideen, mit Leidenschaft, Know-how sowie meinem Netzwerk für Spieler und Staff eine noch stärkere Basis schaffe, durch Generieren von mehr Sponsoring-Einnahmen und Massnahmen im Marketing/Kommunikation. Weiter will ich den Bekanntheitsgrad des Vereins steigern, die Begeisterung für Handball und den TV Endingen – davon soll auch die Junioren-Abteilung profitieren.»

Grosses Spiel am Sonntag

Doch zuerst kommt es am Sonntag zum Showdown gegen den TV Möhlin mit einigen alten Bekannten. Im Umfeld des Spieles wird es auch kulinarisch prickelnd zu und hergehen, es ist angerichtet für ein mögliches Fest. Die Mannschaft ist bereit, der Gegner allerdings auch, die Affiche verspricht ein mehr als spannendes Spiel.