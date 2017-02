Eine Woche später fanden die internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin statt. Teilnehmer aus Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Italien, Japan, Lettland, Schweiz und dem Gastgeberland Deutschland sprangen in die nacholympische Saison 2017 um die begehrten Punkte und Podestplätze.

Eine grosse Schweizer-Mannschaft war präsent und wollte an die sehr guten Ergebnisse von Eindhoven anknüpfen. Vivian Barth war die einzige Vertreterin des Schwimmclub Aarefisch im Team. Für sie galt es die gezeigten Trainingserfolge umzusetzen und im Wettkampf der Konkurrenz und den Wertungsrichtern zu zeigen. Es ging nicht nur um gute Ergebnisse sondern auch um sich für die Europa- und Weltmeisterschaften zu empfehlen.

Vivian fand schwer in den Wettkampf. Sie sagte: «Ich fühlte mich mental sehr instabil und somit war ich nervös...». So waren dann auch die Ergebnisse vom 1m und 3m Brett in den Einzeldisziplinen. Platz 14 vom 1m Brett mit 200,75 Punkten und ganz knapp, mit 3 Punkten Rückstand, das Halbfinale verpasst. Weit von ihrer Trainingsleistung entfernt landete Vivian im Vorkampf vom 3m Brett mit 205,50 Punkten auf dem 20. Platz.

Aber Vivian hatte noch eine Startmöglichkeit, ihr Wettkampf-Resultat zu verbessern! Zusammen mit Jessica Favre (Lausanne Natation) startete Vivian im Synchronwettkampf vom 3m Brett und konnte sich gegenüber den gezeigten Leistungen der vergangenen Wettkampftage deutlich steigern.

Nach dem Vorkampf noch auf Platz 5 mit 238,65 Punkten war noch „Luft“ nach oben. Ganze 28,26 Punkte mehr als im Vorkampf, also 266,91 Punkte sprangen beide Frauen im Finale und beendeten den Wettkampf auf dem 2. Platz. Sie konnten sich damit klar vor die andere Schweizer-Paarung (Heimberg/Coquoz) platzieren. Die beiden erreichten die Limite für die Europameisterschaften im Juni in Kiew und die Weltmeisterschaften im Juli in Budapest, womit einer Berufung zu diesen Meisterschaften nicht mehr viel im Weg steht.

Nächster internationaler Einsatz für Luke Wihler, Adrian Zaspel und Vivian Barth wird das Bergen Open vom 5. - 9. April sein. Vivian wird da noch Qualifikationschancen in den Einzeldisziplinen vom 1m- und 3m-Brett haben. Die letzte Möglichkeit für eine Empfehlung wird dann Anfang Mai beim FINA Diving Grand Prix in Puerto Rico sein.