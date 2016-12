Robert Keller, Abteilungsleiter Nachwuchs/Ausbildung, freute sich über das gute Niveau mit der Pistole wie mit dem Gewehr. Den hochstehendsten Kampf um die Gold, Silber und Bronze lieferten sich die acht- bis zwölfjährigen Gewehrschützen. Schliesslich setzte sich der Oberentfelder Lars Morgenthaler mit 190 Punkten aus 20 Schüssen mit fester Auflage an die Spitze. «Ein Spitzenresultat», freute sich Keller über diese Bestleistung.

Zwei Siege an Menziken-Burg

In den oberen Alterskategorien gelangen den Sportschützen Menziken-Burg dank der Geschwister Geri und Saskia Zoller gleich zwei Siege. Geri Zoller meisterte die U17-Klasse mit starken 179 Punkten stehend frei. Im Vorjahr hatte er sich bereits im U15-Feld durchgesetzt.

In diesem Jahr gewann seine Schwester Saskia Zoller in der U15-Kategorie stehend frei mit 170 Zählern. Ihr Triumph fiel knapp aus. Maurice Pouchon von den Sportschützen Obersiggenthal totalisierte 169 Ringe. In der U15-Klasse mit beweglicher Auflage erreicht Louis Scheffler von den Sportschützen Muhen mit 165 Punkten das höchste Resultat.

Starke Pistolenschützinnen

Der Vormittag gehörte dem Nachwuchs mit der Luftpistole. Hier beeindruckte die für den PC Fahrwangen schiessende Lara Furrer. Die 16-jährige Bettwilerin erreichte 169 Punkte und gewann mit 17 Zählern Vorsprung. «Ich blicke auf ein gutes Jahr zurück, bin aber von diesem Resultat trotzdem überrascht», kommentierte die Seetalerin ihren Sieg.

Knapper fiel die U15-Entscheidung. Mit beweglicher Schiesshilfe erzielte Noemi Hofer von der SG Zofingen «trotz grosser Nervosität», wie sie sagte, 180 Punkte. Damit distanzierte sie Thierry Suhner vom PC Fahrwangen um drei Ringe.