Für die Aarauer hingegen gab es Pfiffe von den Rängen. Die Niederlage an sich war für die Fans das kleinere Übel, sie störten sich, so hörte man, an etwas anderem: an der momentanen Berufseinstellung der Aarau-Profis. Wenn man der einen Mannschaft (FC Winterthur) ansieht, dass es für sie um etwas geht; und wenn man der anderen Mannschaft (FC Aarau) ansieht, dass es für sie um nichts mehr geht, dann trifft das die Zuschauer an einer empfindlichen Stelle. Sie wollen maximalen Einsatz sehen, auch wenn in der Tabelle nach gesundem Menschenverstand weder nach vorne noch nach hinten etwas geht.