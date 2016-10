Am Sonntag, 30. Oktober, bestreitet der FC Aarau in der 13. Runde der Saison 2016/17 das Heimspiel gegen die Tabellennachbarn aus Winterthur. Die Aarauer wollen nach drei Niederlagen in Serie wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Um 15.00 Uhr geht es auf dem Brügglifeld los.