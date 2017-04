Fan des FC Aarau oder des FC Wohlen zu sein, ist in diesen Wochen alles andere als leicht: Eine sportliche Enttäuschung folgt auf die nächste, Grund zum Jubeln sucht man vergeblich. So schlimm?

Nicht ganz – es gibt eine Ausnahme: Dann nämlich, wenn eine Reise nach Wil bevorsteht. Der FC Aarau siegte am 6. März in Wil 3:0. Der FC Wohlen siegte am 9. April in Wil 4:1.

Diese Siege sind schön und gut. Viel einbilden auf die Erfolge sollten sich die Aarauer und die Wohler allerdings nicht.