Nur einmal tritt der Wohler Königstransfer Igor Tadic beim ersten Spiel des neuen Jahres in der Thuner Stockhornarena in Erscheinung. Nach einem Zuckerpässchen in die Schnittstelle ist der 1,85 Meter grosse Mittelstürmer allein vor Thun-Goalie Ruberto, doch erstens steht der ablösefreie Neuzugang vom FC Schaffhausen hauchdünn im Offside und zweitens schiesst Tadic Ruberto an.

Ansonsten ist der 30-Jährige Heilsbringer, der vor seiner Kreuzbandverletzung Anfang 2016 für Kriens, Servette und Schaffhausen über Jahre Tore am Laufmeter produzierte, in seinen ersten Einsatzminuten für den FCW zwar bemüht, hängt aber in der Luft.

Weil sich der FC Wohlen zu Beginn in bester Siebenschläfermanier noch im Winterschlaf befindet und zum agilen Fassnacht Sicherheitsabstand hält, kann dieser Tosetti in Szene setzen, der bereits in der zweiten Minute die Weichen für die finanziell gebeutelten Berner Oberländer auf Sieg stellt. Fassnacht selbst geht dann nach einem Corner kurz vor der Pause völlig vergessen und lässt sich nicht zweimal bitten: 2:0 für den FC Thun, bei dem der Ex-Wohler Joel Geissmann im Mittelfeld gewohnt souverän die Fäden zieht.

Schwungvolle Talente

Das Pausenresultat entspricht nicht ganz dem Spielverlauf. Wohlen hält eigentlich gut mit, nur im Abschlussdrittel fehlt die letzte Konsequenz. Über links kann sich der 20-jährige Kilian Pagliuca profilieren, über rechts sorgt FCZ-Testspieler Michael Kempter für einige Akzente.

Nach der Pause ist das zuvor ansehnliche Spiel passé. Thun-Trainer Saibene bringt eine komplett neue Mannschaft, Wohlen-Coach Francesco Gabriele ebenfalls sieben neue Spieler, darunter auch Milan Marjanovic aus dem eigenen Nachwuchs. Die Schläfrigkeit nimmt wieder zu. Trotzdem erzielt Thun in Person von Sorgic (72.) und Lauper (81.) noch zwei weitere Treffer. Vor allem bei Laupers 4:0 scheint beim FC Wohlen vorzeitig Bettruhe zu herrschen. Ungestört schlendert der Mittelfeldspieler mit Ball durch die komplette Wohler Hälfte.

Gabriele wird aus dem Gebotenen seine Schlüsse ziehen. Der Konkurrenzkampf um die Plätze in der Startformation ist entfacht. Samstag und Dienstag stehen zwei weitere Tests gegen die Old Boys und gegen Rapperswil an, ehe es nach Spanien ins Trainingslager geht. Ein Luxus den sich Thun momentan nicht leisten kann.