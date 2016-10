Wie in den vergangenen Jahren beinahe schon zur Tradition geworden, findet der OL-Weltcup Final in der Schweiz statt. Das Programm der diesjährigen Ausgabe in Aarau sieht drei spannende Wettkämpfe sowie ein buntes Rahmenprogramm vor.

So wird am Freitag im Telli-Quartier eine Sprintstaffel ausgetragen, am Samstag folgt ein Langdistanzlauf auf der Karte Roggenhausen mit Ziel bei der Neuen Kantonsschule. Am Sonntag gehen die weltbesten Athletinnen und Athleten bei einem Sprint in der Altstadt Aaraus auf Postenjagd. Dies zum Abschluss des OL-Wochenendes und als eigentlicher Finallauf des Weltcups.

Alle drei Weltcupläufe können in den Zielarenen live verfolgt werden. Dort können die Zuschauer den Zieleinlauf der Athletinnen und Athleten hautnah erleben und das Geschehen im Gelände auf dem Grossbildschirm verfolgen.

Das Programm:

Freitag, 14. Oktober: OL-Weltcup Sprintstaffel, Telli-Quartier, Aarau

15.40 Beginn Live-Übertragung auf dem Grossbildschirm

15.45 Präsentation der Teams in der Zielarena

16.00 Massenstart Sprintstaffel

17.00 Zieleinlauf Siegerteam

17.20 Siegerehrung

Samstag, 15. Oktober: OL-Weltcup Langdistanz, Roggenhausen, Aarau

13.00 Erster Start Weltcup

13.30 Beginn GPS-Übertragung auf dem Grossbildschirm in der Zielarena

14.31 Letzter Start Frauen

15.00 Letzter Start Männer

15.40 Letzter Zieleinlauf Frauen

16.30 Letzter Zieleinlauf Männer

16.45 Siegerehrung

Sonntag, 16. Oktober: OL-Weltcup Sprintdistanz, Aargauerplatz, Aarau

14.00 Beginn Live-Übertragung auf dem Aargauerplatz

14.05 Athleten-Präsentation

14.15 Erster Start Frauen

14.54 Start Weltcup-Leaderin

15.09 Letzter Zieleinlauf Frauen

15.21 Erster Start Männer

16.00 Start Weltcup-Leader

16.15 Letzter Zieleinlauf Männer

16.25 Ansprache Bundespräsident

16.30 Siegerehrung

Das Programmheft finden Sie hier.