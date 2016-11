Die 22-jährige Karate-Kämpferin ist unschalgbar. Zumindest in der Schweiz. Am Wochenende holte sie ihren fünften Schweizermeister-Titel in Serie. Die Sportlerin aus Schinznach-Dorf ist damit aktuell das Mass aller Dinge bei den Frauen.

Die Aargauerin mag es in der Schweiz zu kämpfen, vor allem aus einem Grund: «Es ist schön, weil ich dann als erstes meine Familie in die Arme schliessen kann», sagte sie gegenüber SRF.

Im Frühling war Quirici bereits Europameisterin geworden, und zwar in der Elitekategorie bis 68 Kilogramm. Den Titel hatte sie ihrer Grossmutter gewidmet. Quirici hat als erste Schweizerin alle drei Karate-Titel in Europa gewonnen: zuerst als Juniorin, dann in der U21-Kategorie und schliesslich bei der Elite.

Grosser Empfang für Quirici bei der Heimkehr nach dem Europameistertitel: