Es ist auffällig, dass mit Baden-Birmenstorf und dem Team Aarau nur eine Saison nach Unihockey Fricktal zwei weitere Aargauer Teams innert zwei Jahren von der 3. in die 2. Liga durchmarschiert sind. Warum ist das so?

Der Modus, der auf die abgelaufene Saison hin geändert wurde, war so, dass es enorm schwierig war, aus der 3. in die 2. Liga aufzusteigen. Um das zu schaffen musste man so stark sein, dass der Durchmarsch von der 2. in die 1. Liga fast schon logisch war.

Welche Ziele haben Sie mit Ihrem Klub nach dem geschafften Ligaerhalt?

Wir wollen in der kommenden Saison die Playoffs erreichen. Das muss das Ziel sein. Wenn wir nur den Klassenerhalt als Saisonziel ausgeben, dann geht es de facto bis zu den Playouts um nichts.

Ist das denn auch ein realistisches Ziel?

Es ist sicher machbar. Aber: Es muss alles passen. Wir waren in der abgelaufenen Saison bis ein paar Spiele vor Schluss im Rennen mit dabei (zum Ende der Qualifikation fehlten sechs Punkte auf den letzten Playoff-Platz, Anm. d. Red.). Zudem haben wir nun unsere ersten Erfahrungen auf diesem Niveau gesammelt.

Welche Tipps können Sie den beiden Aufsteigern Baden-Birmenstorf und Team Aarau mit in die Saisonvorbereitung geben?

Mein wichtigster Tipp? Sie sollen zu Beginn der Saison unbedingt die Euphorie des Aufstiegs nutzen. Das gibt enorm viel Selbstvertrauen. Zudem müssen sie sich bewusst sein, dass das Niveau in der 1. Liga in allen Belangen viel höher ist, als es das in der 2. Liga war. Darauf müssen sie sich einstellen.