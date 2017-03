Stärker umkämpft als erwartet waren die beiden Halbfinale in der Mixed-Kategorie. Während Volley Mutschellen (1. Liga) gegen SV Lengnau (2. Liga) einen Satz abgeben musste und am Schluss mit 3:1 Sätzen gewann, qualifizierte sich Los Unidos (1. Liga) gegen den TV Obersiggenthal (2. Liga) in einem umstrittenen Spiel mit 3:2 Sätzen für das Finale in Zofingen.

Perfekte Bedingungen

In der Dreifachturnhalle in Seon fanden sowohl die Spielerinnen und Spieler als auch die Gäste perfekte Bedingungen vor. Die rund 25 Helferinnen und Helfer des VBC Seon unter ihrer Präsidentin Sibylle Ramseier organisierten diesen Anlass nun bereits zum dritten Mal und sorgten dafür, dass neben der sportlichen Infrastruktur auch in der Gastwirtschaft das leibliche Wohl der Anwesenden gewährleistet war.

Schon jetzt freuen sich die qualifizierten Teams und die Zuschauer auf die Finalspiele des Aargauer Cups vom 26. März in Zofingen, durchgeführt wie jedes Jahr von Swiss Vollley Region Aargau. (svra)