Knapper erster Satz

Nach einer kurzen Pause baten die Schiedsrichter die Captains Tabea Künzler (Talentschule Aargau) und Daria Zavyalova (Sporta Skola Moscow ) zur Service- und Seitenwahl zu sich.

Beide Teams starteten stark in den ersten Satz und es entwickelte sich von Beginn an ein intensiver Schlagabtausch mit vielen spektakulären Ballwechseln. Wenn man das Spiel betrachtete, mochte man kaum glauben, dass die gross gewachsenen Moskauer Spielerinnen erst 14 Jahre alt sind und damit rund zwei Jahre jünger als die Aargauerinnen.

Keines der beiden Teams konnte im Satzverlauf die Oberhand gewinnen und so wehrten die Aargauerinnen beim Stand von 24:23 den ersten Satzball ab und konnten anschliessend ihrerseits einen Satzball für sich beanspruchen. Dieser wurde aber wiederum von den jungen Russinnen abgewehrt. Letztendlich setzte sich dann die Grösse durch und die Sporta Skola Moscow verwertete den dritten Satzball zum 28:26-Satzgewinn.

Guter Start im Tiebreak

Aargau spielte im Eröffnungsteil des zweiten Satzes praktisch fehlerfrei und konnte sich schnell einen Vorsprung erarbeiten, welcher für das Team aus Moskau nicht mehr einzuholen war. Es resultierte ein klarer Satzgewinn mit 25:14 für die Aargauerinnen und damit musste ein Tiebreak über den Turniersieg entscheiden.

Das Tiebreak startete wiederum sehr gut für das Aargauer Team. Tabea Künzler konnte regelmässig punkten und auch der hohe Block der Russinnen war dabei nicht immer ein Hindernis. Das Team von Coach Christian Siebenhaar konnte den Vorsprung in dieser Phase laufend ausbauen. Zuletzt gewannen die Aargauerinnen verdient mit 15:7 auch den dritten Satz und damit das Nachwuchsturnier.

Am überraschenden Erfolg der Talentschule Aargau waren folgende Spielerinnen (alle mit Jahrgang zwischen 1999 und 2001) beteiligt: Lisa Contorno, Lea Hübel, Tabea Künzler, Shana Obrist, Laura Studer, Anika Schwörer, Carolin Bertschi, Jeanina Wirz, Sarah Häfliger und Leoni Grenacher. Der Schweizer Christian Siebenhaar und die Polin Oliwia Oleaszewska haben im Staff die motivierten Spielerinnen der Talentschule Aargau bestens auf die auf höchstem Niveau spielenden generischen Teams eingestellt.

«Talentschule mit hohem Niveau»

Nach einer kurzen Zeremonie, in welcher die Teams und mit Tabea Künzler (Aargau), Camila Addiechi (Volero Zürich) und Anna Gavrilina (Moskau) die besten Spielerinnen des Turniers geehrt wurden, erklärte Volero's Nachwuchschef und Turnierorganisator Markus Graber das Turnier für beendet.

Den zahlreichen Zuschauern wurde bei diesem Turnier tolles Nachwuchsvolleyball geboten. Auch der Präsident von Swiss Volley Region Aargau, Jürg Seiler, zeigte sich sehr zufrieden mit dem guten Abschneiden der Talentschule Aargau an diesem Nachwuchsturnier. «Die guten Resultate auf internationalem Niveau machen das hohe Niveau der Talentschule Aargau deutlich», betonte Jürg Seiler.

Junge Volleyballtalente werden von Swiss Volley Region Aargau in der Talentschule Aargau intensiv betreut und in ihren sportlichen Fähigkeiten weiterentwickelt. Die flächendeckende und nachhaltige Ausbildung beinhaltet die ganzjährige Schulung in den Bereichen Hallen- und Beachvolleyball.