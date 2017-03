Die NLB-Handballer des TV Möhlins fuhren am Sonntagabend an den Zürichsee, um sich den dreizehnten Sieg im 19. Spiel zu sichern und so den Anschluss an den zweiten Tabellenplatz zu halten.

Das Gästeteam startete dementsprechend gut in die Partie, ging in Führung und übernahm sogleich die Leaderrolle. Währen der ganzen ersten Halbzeit lagen die Fricktaler in Front und konnten das Heimteam aus Horgen mehrmals kurzzeitig auf drei bis vier Tore distanzieren, ohne sich dabei aber uneinholbar abzusetzen.

Eigenfehler und Pech

In der 22. Minute ereignete sich ein Schreckmoment für die Gäste, als sich Florian Doormann bei bei einem Zusammenstoss verletzte und für den Rest des Abends nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen konnte. Trotz dieses Ausfalls blieb Möhlin am Drücker und konnte in der zweiten Halbzeit bis zur 42. Minute die Führung sogar zum 18:24 ausbauen.

In der Folge unterliefen den Aargauern aber gleich einige individuelle Fehler und zusammen mit geringfügigem Pech in der Regelauslegung durch die Unparteiischen reichte diese Schwächephase, um den Zürchern den Anschluss- und in der 54. Minute sogar den Ausgleichstreffer zum 27:27 zu ermöglichen.

Horgen im Aufwind

Obwohl Möhlin danach gleich zwei Tore in Folge erzielen konnte, runzelten sich die Sorgenfalten auf den Stirnen der Gäste erneut, als Möhlin in der 56. Minute, bei einem Spielstand von 27:29, eine 2-Minutenstrafe kassierte.