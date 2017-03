Bislang ist es noch keinem Schweizer Tennisspieler gelungen, das Tim Essonne U14-Turnier der Kategorie 1 in Paris zu gewinnen. In der Siegerliste hat es aber einige bekannte Namen, wie beispielsweise jene der beiden Spanier Rafael Nadal und Tommy Robredo. Und nun steht auch derjenige von Jérôme Kym auf dieser illustren Liste.

Kym, der aktuell die Nummer 23 der Tennis Europe Rangliste in der Kategorie U14 ist, hat in Paris während des gesamten Turniers stark aufgespielt. Nach einem Freilos in der Startrunde und zwei souveränen Siegen gegen Qualifikanten, eliminierte der an Nummer sechs gesetzte Kym im Viertelfinal den französischen Wild Card Empfänger Mehdi Sadaoui mit 6:2, 6:1. Im Halbfinal lies er gegen Jacobi Bain aus den Bahamas – immerhin die Nummer 12 des Turniers – einen diskussionslosen 6:1, 6:0-Sieg folgen.

Grosse Kulisse

Im Endspiel duellierte sich Jérôme Kym dann mit dem stärker eingestuften Franzosen Max Westphal, der als Nummer 14 der Weltrangliste geführt wird. Doch auch er vermochte Kym nicht zu stoppen. Der Fricktaler, der in Paris gemeinsam mit Yarin Aebi im Doppel das Halbfinale erreicht hatte, gewann das Finalspiel sicher mit 6:3, 6:2. „Ich freue mich riesig, dass ich das Turnier gewinnen konnte. Es waren über 1000 Zuschauer hier und ich war ziemlich nervös“, sagte Kym nach seinem Sieg gegenüber dem Schweizer Tennisverband Swiss Tennis.