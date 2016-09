In den ersten Spielminuten zeigten die Endinger, dass sie guten Handball spielen können. Kreisläufer Leonard Pejkovic gelang gleich zu Beginn ein Kreistor wie aus dem Bilderbuch. Auch das schnelle Umschaltspiel gelang wunderbar. Schnell und sicher erlangten die Mannschaft die Führung. Nur häuften sich nach rund zehn Minuten die Fehlpässe und der Vorsprung konnte nicht ausgebaut werden.

Der TV Solothurn zeigte einen quirligen Handball und liess zeitweise die Verteidigung der Gastgeber alt aussehen. Bereits nach dreizehn Spielminuten gelang den Solothurnern der verdiente Ausgleichstreffer. Nemanja Sudzum zeigte in dieser Spielphase grosses Engagement. Er liess sich nicht vom Ball trennen, erzielte ein Traumtor und die Gäste mussten eine weitere Zeitstrafe absitzen.

Zu viele technische Fehler

In der Abwehrreihe war bereits in der ersten Spielzeit der Wurm drin. Die Solothurner fanden schnell und leicht Löcher in der Defensive der Endinger und nutzten die offenen Räume gnadenlos. Die Endinger fanden kein Mittel, sie schwächelten und verloren an Tempo. Technische Fehler und fehlender Elan führten zum Führungstreffer der Gäste. Solothurn zog zeitweise mit drei Treffern weg. Die Endinger gaben sich zwar nicht geschlagen und glichen in der 25. Minute wieder aus, doch absetzen konnten sie sich nicht.

In der Abwehr fand die Mannschaft kein Rezept. Vor allem der flinke Kreisläufer Moggi konnte sich immer wieder durchsetzen. Mit 14:16 ging es in die Pause.

Waren die Endinger zu müde, unmotiviert oder hatten sie nicht mit der Gegenwehr gerechnet? Die zweite Halbzeit sollte es richten. Dario Ferrante gelangen nun die ersten wirklich guten Paraden. Er stärkte seine Vorderleute, doch in der Aufholjagd wirkten die Sturmspitzen zu hektisch. Der Ausgleichstreffer wollte nicht gelingen.

Keine Konstanz

Gleich zweimal parierte Ferrante gegnerische Strafwürfe und so konnte Nemanja Suzdum in der 40. Minute ausgleichen und Lukas Schnell gelang sogar der Führungstreffer. Das Team brachte es leider nicht fertig, eine konstante Leistung über die weiteren Spielminuten zu zeigen. Nur mit Mühe und Not konnte sie die hauchdünne Führung behaupten, bis der Faden wieder Riss und die Gäste Morgenluft witterten. Der TV Solothurn zog mit zwei Toren davon, diesen Rückstand konnte der Gastgeber nicht mehr aufholen.

Teambetreuer Arak Kin zur Leistung der Mannschaft: «Wir waren nicht parat, nicht bereit sich auf den Kampf einzulassen. Mit dem schnellen Mittwochspiel in den Knochen reichte wohl bei einigen Spielern die Form nicht, sich auf die Zweikämpfe einzulassen.»