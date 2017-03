Die restlichen zehn Minuten nutzte Jonas Buholzer mit einem perfekten Flügeltor und Schlussmann Jelovcan neutralisierte die nächsten drei Bälle der Genfer, derweil die Gäste, strafbedingt, kurz vor der Halbzeit noch auf ihren Spielmacher Adrien Molinié verzichten mussten. Marcus Hock fand so problemlos seine Abschlusslücke und «knallte» Möhlin weiter nach vorne zum Halbzeitstand von 13:6.

Genf zu undiszipliniert

Die Genfer machten nach der Pause erneut Druck und versuchten mit schnellen Auslösungen zu reüssieren. Dabei kam einzig Flügelakteur Christophe Steinmann zu einigen Torerfolgen, ansonsten war die Abwehr der Möhliner schon da. Zudem wurden die Romands wegen Fouls und Reklamieren abgemahnt, mussten in der 38. Minute in doppelter Unterzahl spielen und verwarfen ihre Bälle zu oft (17 technische Fehler).

Eine Erklärung dafür liefert ihr wechselndes Teamgefüge, wo sich die Spieler in den letzten Wochen die Klinke in die Hand gaben, um dem drohenden Abstiegskampf zu entfliehen. Die temporäre Unterstützung brachte im Vorfeld zwar den gewünschten Erfolg, wurde jetzt aber im Steinli klar unterbunden. Zehn Minuten vor dem Abpfiff, beim Stand von 24:15, wechselte Trainer Zoltan Cordas die zweite Garde ein und diese präsentierte sich motiviert und auch erfolgreich. Am Ende darf Möhlin einen verdienten Arbeits-Sieg feiern und zuversichtlich nach Schaffhausen reisen, wo am nächsten Samstag das Auswärtsspiel gegen die Kadetten wartet.