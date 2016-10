Während der Möhliner Überzahlsituation schossen dementsprechend die Altdorfer zwei Tore und vergrösserten gar ihren Vorsprung auf 11:8 (19‘). Die hartnäckige altdorfer Verteidigung zwang den TV Möhlin oft zu Einzelaktionen durch Florian Wirthlin und Florian Doormann, oder eben zu den erwähnten Kreisanspielen.

In den dadurch zeitweise berechenbar wirkenden Angriffsbemühungen schafften es die Fricktaler in der Folge nicht, genügend Druck aufzubauen. In den letzten Minuten vor der Pause häuften sich erneut eigene Fehler die zu unnötigen Ballverlusten führten, und dies unglücklicherweise gerade in kritischen Situationen, in welchen die Gäste von gegnerischen Unzulänglichkeiten hätte profitieren können. Das Heimteam aus der Innerschweiz konnte ihren Vorsprung so bis zur Halbzeit bewahren und ging mit einer 14:12 Führung in die Pause.

Bemühte aber unglücklich agierende Möhliner

Auch in der zweiten Halbzeit konnte der TV Möhlin sein Potential nicht ausschöpfen. Die fricktaler Spieler versuchten den durchaus bezwingbaren Gegner noch einmal unter Druck zu setzen und kämpften sich noch einige Male an die Heimmannschaft heran. So stand es nach 40 Minuten 19:18, nach 43 Minuten 21:20 für die Altdorfer. Nach 45. Minuten beim Stand von 23:21 wiederholte sich aber das geschehen aus der ersten Halbzeit.

Möhlin konnte für zwei Minuten in Überzahl agieren aber verpasste es erneut, die Chance zum Ausgleich wahrzunehmen und kassierte dafür zwei Tore. Dies beflügelte den Gegner und Altdorf wusste auch die sich ihnen bietenden Möglichkeiten, etwa durch einfache Gegenstosstore, in Zählbares umzumünzen. Die Heimmannschaft wurde so schliesslich in ihrem Unterfangen bestärkt, den Möhlinern die Punkte zu stehlen und kämpften bis zum Schluss, um den Sieg zu zementieren.

Die Altdorfer zeigten sich wacher, lauerten auf Fehler der Möhliner und nutzten diese effizienter als die Gäste. Die fricktaler Verteidigung agierte während der ganzen Partie zu wenig resolut und konnte die beiden Torhüter somit zu wenig unterstützten. Die insgesamt 34 Gegentore bezeugen die Nachlässigkeit der möhliner Defensive. In der letzten Viertelstunde der Partie versuchte Möhlins Trainer Zoltan Cordas mit einer veränderten Verteidigungsstrategie noch einmal Herr der Partie zu werden, doch die Altdorfer liessen sich den Sieg nun nicht mehr aus den Händen reissen und gewannen die Partie am Ende verdient mit vier Toren unterschied.