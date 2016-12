Die Handballer des TV Endingen nehmen einen weiteren Anlauf Richtung Nationalliga A. Nach knapp der Hälfte der Meisterschaft liegen die Surbtaler an der Tabellenspitze vor dem einzig übrig gebliebenen Verfolger Stäfa.

Am Samstag treffen die Endinger auswärts auf die Mannschaft vom Zürichsee (Frohberg, 16.30 Uhr). Sportchef Marco Eggenschwiler erklärt, warum ein Aufstieg sportlich Sinn macht, wie es zur Trennung mit Trainer Michael Spuler kam und weshalb an die Heimspiele in der neuen GoEasy-Arena bisher weniger Zuschauer kamen.

Marco Eggenschwiler, mit einem Sieg morgen gegen den grössten Konkurrenten Stäfa stünde der TV Endingen bereits mit einem Bein in der Nationalliga A.

Marco Eggenschwiler: So weit sind wir noch lange nicht. Wenn wir gewinnen, haben wir einen schönen Vorsprung von drei Punkten und es gäbe zusätzlich Ruhe ins Team. Mehr nicht.

Nur, so einfach, wie in dieser Saison aufzusteigen, war es lange nicht mehr.

Abwarten. Stäfa ist vielleicht nicht gleich stark wie Suhr Aarau oder der RTV Basel in den vergangenen Jahren. Einfach wird es deswegen nicht. Natürlich wollen wir morgen gewinnen, wir müssen aber aufpassen, dass wir auf dem Weg zu unserem Ziel nicht anderswo auf blöde Art Punkte liegenlassen. Das ist uns in der Vergangenheit immer wieder passiert.

Was macht die Mannschaft besser als in den letzten Jahren?

Ich würde nicht sagen besser. Sie besitzt wieder ein Jahr mehr Erfahrung und sie hat sich erneut erfreulich weiterentwickelt. Die Mannschaft arbeitet hervorragend.

Ist sie stärker als vergangene Saison?

Sie ist gefestigter. Wir sind im Unterschied zur letzten Saison breiter aufgestellt. Unter den besten zehn Spielern in der Torschützenliste befindet sich beispielsweise kein Endinger und trotzdem haben wir den mit Abstand besten Angriff.

Wie gross ist das Verdienst des neuen Trainers Peter Szilagyi?

Man kann das Rad im Handball nicht neu erfinden. Peter gelingt es aber optimal, die Spieler auf ihre jeweilige Aufgaben einzustellen. Die Mannschaft hat sich im Vergleich zur letzten Saison ja nicht gross verändert. Ich denke, das Beispiel von Armin Sarac zeigt treffend, was Szilagyis Arbeit bewirkt hat. Armin ist förmlich aufgeblüht.

Kann es auch sein, dass nach der Trennung von Trainer Michael Spuler Ende der vergangenen Saison neue Energien freigesetzt wurden? Es war die Rede von Unstimmigkeiten.

Es gab keine Unstimmigkeiten. Michael Spuler war beruflich überlastet. Unter diesen Voraussetzungen hätte eine Fortführung der Zusammenarbeit sowohl für ihn wie auch für den Verein keinen Sinn mehr gemacht.

Der TV Endingen spielt erfolgreichen Handball und hat mit der GoEasy-Arena endlich auch eine topmoderne Heimstätte. Der erhoffte Zuschaueraufschwung ist bisher allerdings ausgeblieben. Es kommen sogar weniger Leute an die Spiele ...

Das stimmt, wir sind noch nicht auf dem Niveau der deutschen Bundesliga (lacht). Im Ernst, Sie vergleichen die letztjährigen Zahlen über die ganze Saison mit den diesjährigen Zuschauerzahlen bis Anfang Dezember. In Anbetracht, dass wir noch keine Lokalderbys hatten und die wirklich wichtigen Spiele erst im Frühjahr kommen, rechnen wir bis Ende Saison mit mindestens 25 Prozent mehr Zuschauern als in der vergangenen Spielzeit.

Endingen hat gegen Gossau den Aufstieg in der letzten Sekunde verpasst. Die Ostschweizer liegen in der Nationalliga A nun weit abgeschlagen am Tabellenende.

Dass es in der Nationalliga A als Aufsteiger ganz schwer wird, ist dem TV Endingen bewusst. Wir haben diese Erfahrungen in den letzten Jahren selber verschiedentlich gemacht. Nichtsdestotrotz würden wir noch so gerne einen neuen Anlauf nehmen.

Macht so ein Abenteuer Sinn?

Aus sportlicher Sicht gibt es nur eine Antwort: Ja! Natürlich würden die Bäume bei uns nicht in den Himmel wachsen. Wir würden den eingeschlagenen Weg konsequent weiter verfolgen und unseren jungen Spielern aus der Region eine Chance geben. Ich bin überzeugt, dass diese in der Nationalliga A viel lernen würden. Und blenden Sie bitte nicht aus, dass der letztjährige Aufsteiger Suhr Aarau, dem wir denkbar knapp unterlegen sind, diese Saison hervorragend mithält und sich auf Finalrundenkurs befindet.

Zu einem Rendez-vous mit Nationalliga-A-Klubs könnte es bereits vorher kommen: Wenn Endingen in zehn Tagen den Cup-Viertelfinal gegen Küsnacht gewinnt, würden am Finalturnier Kadetten Schaffhausen, Pfadi Winterthur oder Wacker Thun warten?

Da gibt es kein Wenn und Aber. Gegen den 3.-Liga-Klub Küsnacht muss sich der Spitzenreiter aus der Nationalliga B durchsetzen, egal was für ehemalige Spitzenspieler dort spielen. Alles andere würde nicht dem Selbstverständnis des TV Endingen entsprechen. Das Final Four (Anm. d. Red.: Halbfinal und Final im Schweizer Cup) wäre ein grossartiges Erlebnis und eine willkommene Plattform: für die Spieler, den Verein und das gesamte Umfeld.