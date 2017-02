Zu Beginn unterliefen den Endingern viele technische Fehler. Ungenaue Zuspiele und unnötige Ballverluste gaben sich die Hand. Immer wieder wurde der Kreis gesucht, leider nicht schnell und unvorhergesehen, so schien der Ballverlust vorprogrammiert. Torhüter Magnus Staub, ein toller Schlussmann der jungen Gastgeber, tat sein übriges. Er stand richtig, parierte etliche Schüsse und machte es den Endingern nicht leicht, den Ball erfolgreich zu versenken.

Langsamer Aufbau

Nach einer knappen Viertelstunde gelang den Gästen der erste Führungstreffer. Zuvor hatte sich die Abwehrkette als gut eingespielt aufgestellt, doch der Angriff wollte nicht gelingen. Das Spiel nahm einfach nicht Tempo auf, langsam dümpelte es vor sich hin. Rund 90% der Zuschauer hatten die Gäste mitgebracht.

Diese Zuschauer gaben ihr bestes, machten Stimmung und freuten sich besonders am einzigen Highlight der ersten Spielhälfte, an den beiden Distanztoren des Torhüters Dario Ferrante. Mit einem torarmen 11:13 ging es in die Pause. Trainer Szilagyi musste seinen Mannen wieder Feuer einhauchen.

Fulminanter Start in der zweiten Hälfte

Die Ansprache hatte gewirkt. Nemanja Sudzum drehte in der zweiten Halbzeit vorübergehend auf. Er schoss Tor um Tor und trug massgeblich dazu bei, dass den Endingern ein scheinbar gesicherter Vorsprung gelang. Leider blieb die erste Welle weiterhin erfolglos, denn den Endingern wollte kein schnelles Spiel gelingen.

Sie passten sich dem Gegner an. So gelangen den Gastgebern immer wieder tolle Distanzschüsse. Endingen wahrte einen "Sicherheitsabstand" von vier Toren, doch beiden Teams gelang es nicht eine gewisse Nervosität abzulegen. Die Angriffe wirkten über sehr weite Spielstrecken überhastet und hektisch.

Abgeklärt aber lustlos

Die Chancenauswertung blieb verbesserungsfähig, die sonst so erfolgreichen Gegenstösse blieben aus, in der letzten Sekunde musste noch ein Gegentreffer zugelassen werden. So verabschiedeten sich die Endinger mit einem klaren 24:30 in Winterthur und mit klarem Verbesserungspotential.

"Heute war der Wurm drin." so erklärte Sebastian Kündig die Situation auf dem Feld. "Eigentlich wollten wir uns breit aufstellen, damit sich Löcher auftun, die wir hätten nutzen können. Das hat einfach nicht geklappt.", so Kündig.

Dario Ferrante doppelte nach: "Vielleicht sind wir im Unterbewusstsein noch nicht richtig auf Spur. Nächste Woche im Derby wird das aber sicher anders sein. Der STV ist ein anderes Kaliber, das ist uns allen bewusst."

Der Meisterschaftsalltag wird kommende Woche bei allen Spielern wieder einkehren. Das anstehende Derby gegen den STV Baden wird alles von den Spielern abverlangen. Man darf gespannt sein, wie sich die Spieler präsentieren. (cs)