Vom Start weg klappte die erste Welle wie am Schnürchen. Bereits nach sieben Minuten lagen die Gastgeber mit sechs Toren in Führung. Der HC KTV Altdorf musste den Spielfluss der Endinger mit einem Teamtimeout unterbrechen. Doch es half nicht.

Dario Ferrante erneut mit Traumtag

Das Geburtstagskind Dario Ferrante hatte wieder einen klasse Tag erwischt. Gerade 3mal musste er in der ersten Viertelstunde hinter sich greifen. Nur wenig Bälle passierten die Abwehrreihen und wenn sie kamen, hatte er immer wieder noch die Finger dazwischen.

Der TV Endingen spielte konzentriert, schnell und überzeugte mit sauber ausgeführten Spielzügen. Die Gäste fanden kein Rezept gegen die kompakt stehende Defensive. Die Mannschaft hielt das Tempo hoch, überzeugte weiterhin und zog mit zehn Toren davon. Ab und zu zeigten sich kleinere Schwächen im Abschluss, doch das Team war torgefährlich auf allen Positionen.

Christian Riechsteiner zurück

Capitain Riechsteiner präsentierte sich in einer bestechenden Form. Ob mit Spielübersicht oder mit dem Drang aufs Tor, er überzeugte in allen Lagen und führte sein Team mit Ruhe und Ideen zur Pause. Obwohl die Chancenauswertung gegen Halbzeitende ein wenig nachliess, trennten sich die Mannschaften beim Halbzeitstand von 18:8.

In den zweiten dreissig Spielminuten brauchten die Endinger doch ein wenig länger, um so richtig auf Touren zu kommen. Sie begeisterten weiterhin mit schnellem Konterhandball. Die Kraft reichte aus, um mit Gegenstössen zu punkten. So sprintete Sebastian Kündig gleich dreimal hintereinander an seinen Gegenspielern erfolgreich vorbei. Die Kräfte der Innerschweizer liessen vollends nach. Sie konnten das Tempo nicht mitgehen und fanden in der Mauer kein Durchkommen.

Gesamte Mannschaft im Einsatz

Die Trainer gaben allen Spielen gute Einsatzminuten. So meldete sich Micha Romanov eindrücklich wieder zurück. Christian Amrein überzeugte in seinem Einsatz aufs neue. Philipp Wildi agierte schnell und geschickt und Maximilian Feldmann ersetzte den verletzten Tano Baumann gekonnt.

Die zahlreichen Fans konnten den zufrieden den Heimweg antreten, denn ihr Team hatte mit einer tollen Mannschaftsleistung und herausragenden Einzelleistungen zu überzeugen gewusst.

Abwehrchef Simon Huwyler, der nach drei Zeitstrafen kurz vor Schluss zuschauen musste, zeigte sich zufrieden mit der Teamleistung. "Wir haben in der ersten Halbzeit praktisch alles in der 1. und 2. Welle gerissen, das hat Kraft gekostet. Altdorf hat wirklich gutes Timing mit ihrem Kreisläufer bewiesen, das hat Nerven gekostet."

TV Endingen - HC KTV Altdorf 37:25 (18:8)

GoEasy Sportarena, Würenlingen, 300 Zuschauer, SR Bernet/Wick.

TV Endingen: Ferrante, Amrein; Feldmann, Huwyler (2), Knecht (5), Kündig (9), Pejkovic (4), Riechsteiner Ch. (8), Riechsteiner L., Romanov (2), Sarac (1), Schubnell (1), Wildi (5).

HC KTV Altdorf: Dittli, Ineichen; Arnold D, . Arnold E. (1), Schwanden (1), Auf der Maur (2), Christensen (6), Drollinger (3), Fallegger F. (2), Fallegger I. (1), Gisler, Ledermann (2), Obad (5), Vollenweider (2).