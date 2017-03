Gleich drei Strafwürfe musste der TV Endingen in der ersten Spielhälfte einstecken und fand nicht wie gewohnt ins Spiel. Die Aufholjagd startete in der zwanzigsten Minute. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang die minimale Führung, die sich die Endinger dann auch nicht mehr nehmen liessen. Mit einem hauchdünnen 15:16 ging es in die Kabinen.

Verbesserungswürdige Chancenauswertung

Der TV Endingen konnte zeitweise den Vorsprung auf minimale zwei Tore erhöhen, doch er konnte sich nicht absetzen. Immer wieder scheiterten die Torjäger an Torhüter Zimmermann. Die Spannung stieg in der Halle, denn die einheimischen Fans merkten bald, dass der Sieg durchaus in Reichweite war. Simon Huwyler musste in der ersten heissen Phase zum zweiten Mal auf der Bank eine Zeitstrafe absitzen und die Endinger Fans bangten um den Vorsprung. Die Spieler behielten die Nerven und konnten ein Tor in Unterzahl retten.

Altdorf wackelt

Die Altdorfer zeigten Nerven. Ihnen unterlief ein blöder Fehler und ein dummes Wort und so mussten sie mit vier Feldspielern gegen die Endinger ankämpfen. Endingen nutzte die Gunst der Stunde und erhöhte in Überzahl auf vier Tore. In diesem wahren Krimi wussten aber alle Anwesenden, dass Endingen trotz der wenigen verbliebenen Spielminuten noch nicht durch war. Prompt schrumpfte der Vorsprung auf ein «Törchen» zusammen.

Kampfgeist und Entschlossenheit

In den letzten Minuten zeigten die Endinger, dass sie die Spielerfahrung auch in brenzligen Situation umsetzen konnten. Geschickt hielten sie den Vorsprung, liessen sich auch durch die offene Manndeckung in den letzten Sekunden nicht aus der Ruhe bringen und gewannen den Abnützungskampf mit 28:30.

Teammanager Arak Kin strahlte, die mitgereisten Fans freuten sich und die Spieler genossen den weiteren Schritt in Richtung Saisonziel. «Heute war es wohl das Glück des Tüchtigen», so Arak. «Wir haben das Saisonziel während der gesamten sechzig Minuten nicht aus den Augen gelassen und viel Leidenschaft aufs Feld gebracht.»