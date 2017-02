Der FC Wohlen verliert zum Auftakt der Challenge-League-Rückrunde in Neuenburg mit 1:3, weil er Xamax in Sachen Effizienz und Entschlossenheit unterlegen ist. Nichts erinnerte mehr an den 4:1-Sieg Wohlens gegen die Neuenburger unter Coach Gabriele, damals noch frisch im Amt. Stellvertretend für den Auftritt: Das einzige Wohler Tor wurde von einem Xamax-Spieler erzielt.