Pro: Der 25-Jährige ist technische sehr versiert und hat viel Kreativität in seinem Fuss.

Kontra: In der Hinrunde wirkte er zu oft etwas fahrig in seinen Aktionen. Muss an Durchsetzungsvermögen zulegen.

Tendenz: Muss sich beweisen. Bei ihm hat sowieso Ausleiher Wil das letzte Wort.