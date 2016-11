An den Aargauermeisterschaften 2016 in Wohlen lieferten sich 16 lizenzierte Spieler am 12./13. November interessante und hart umkämpfte Spiele. Trotz einigen Überraschungen setzten sich schlussendlich der als Nr. 2 gesetzte, 17-jährige Juniorennationalspieler Sven Stettler aus Niederrohrdorf und der als Nr. 1 gesetzte Ü45-Routinier Thomas Lüdin vom SC Fricktal in allen Vorrundenspielen klar durch. Den Final entschied Thomas Lüdin dank seinem schnellen und druckvollen Spiel klar mit 3:0 für sich und sicherte sich damit seinen vierten Meistertitel.