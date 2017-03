Es ist eine Erfolgsgeschichte. Die FC-Aarau-Fanorganisation «Szene Aarau» hat sich entschieden, für fünf Runden der aktuellen Saison (28 bis 32) Hauptsponsor zu werden – sogenannter «Match-Tag-Präsentator».

Um die Kosten dafür wieder hereinzuholen, hat die Organisation eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Auf der Plattform wemakeit.com wollten sie 17'000 Franken einnehmen. Mittlerweile wurde diese Hürde bei weitem übertroffen: Zwei Wochen vor Ablauf der Sammelaktion steht der Zähler bei 79'673 Franken, bezahlt von 537 Unterstützern.

Sie haben der «Szene Aarau» Beiträge von 15 bis 1600 Franken zugesichert. Eine grosse Rolle dürften dabei die Belohnungen gespielt haben, die Spender erhalten. Besonders die originalen FCA-Heimtrikots mit Aufdruck «Szene Aarau» als Hauptsponsor wurden rund 250 Mal vergeben.

Die fast 80'000 Franken reichen allemal fürs Sponsoring: Das kostet für fünf Runden etwa 30'000 Franken. Hinzu kommen für die «Szene» noch Kosten für die Crowdfunding-Belohnungen. Auch dann bleibt noch einiges übrig. Deshalb hat sich die Fanorganisation entschieden, für drei weitere Spiele Hauptsponsor zu werden. Es sind dies die Runden 33 (18.5., gegen Le Mont, auswärts), 34 (21.5., gegen Chiasso, Heimspiel) und 35 (27.5., gegen Servette, auswärts).

Das letzte Spiel der Challenge League Saison 16/17, das Heimspiel des FCA gegen Xamax am 3.6., konnte die «Szene Aarau» nicht als Hauptsponsor übernehmen. Es ist bereits vergeben: an Kia. Der südkoreanische Autohersteller ist ab nächster Saison für drei Jahre neuer Hauptsponsor des FC Aarau, also sicher bis im Sommer 2020.