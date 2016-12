22:23 – das Resultat gegen den BSV Bern Muri, einen der Verfolger und ebenso noch Anwärter auf einen Finalrundenplatz, deutet auf den Mangel hin: die Angriffsausbeute. Viele Fehlschüsse gingen auf das Konto von Patrick Romann und vor allem von Topskorer Tim Aufdenblatten. Das war nicht verwunderlich. Auf den beiden Rückraumspielern in der Mitte und auf Halblinks lastete praktisch die gesamte Verantwortung. Die Berner konnten sich auf sich konzentrieren und einstellen.

Massgeblich hing dies damit zusammen, dass Djordjie Golubovic auf Halbrechts nicht zum ersten Mal überhaupt nicht ins Spiel fand. Ein Treffer glückte dem Neuzuzug. Demgegenüber summierten sich fünf Fehlschüsse. Und (verständlicherweise) noch keinen ebenbürtigen Ersatz stellte der erst 19-jährige Raphael Rohr dar. Gegen die grossgewachsenen Berner im Innenblock blieb er wirkungslos.

Rechte Seite – ein Totalausfall

Keine Impulse kamen aber auch über die Flügel – sowohl links wie rechts. So lastete die gesamte Verantwortung auf Aufdenblatten und Romann sowie auf dem stets schuftenden und Lücken schaffenden Kreisläufer Stevan Kurbalja. Die Anspiele auf ihn, immer wieder von Aufdenblatten gesucht, kamen zu wenig an.

Von «einer komischen Partie», sprach denn nach Spielschluss auch Suhr-Aarau-Coach Misha Kaufmann. «Wir sind nie richtig in die Gänge gekommen», trauerte er der guten Ausgangslage und den verpassten Möglichkeiten nach: «Wir waren immer wieder dran, stellten uns dann aber mit dummen Fehlern selber das Bein.» Mit Ausnahme des 1:0 in der dritten Spielminute lag das Heimteam nie in Front.

Und auszugleichen vermochte der HSC Suhr Aarau lediglich fünf Mal in der ersten und zwei Mal in der zweiten Halbzeit. In der 34. und 36. Minute war dies letztmals der Fall. Danach galt es immer, einem Rückstand nachzuhetzen. Als besonders kräfteraubend erwies sich die Periode nach der 48. Minute. Innert gut zwei Minuten hatte sich das Heimteam einen Rückstand von vier Toren (16:20) eingehandelt. Dass es danach noch vier Mal bis auf einen Treffer an die Berner herankam, die Wende aber nie zustande brachte, war, was schliesslich ins Gewicht fiel.

Für den BSV Bern glimmt nach fünf sieglosen Partien in Folge mit den beiden Punkten aus Aarau weiter ein Funken Hoffnung für den Kampf um die sechs Finalrundenplätze. Der HSC Suhr Aarau aber steht nach wie vor besser da. Mit einem Sieg am Samstag (18 Uhr) gegen Schlusslicht Fortitudo Gossau, können sich die Aargauer die beiden noch fehlenden Punkte sichern.