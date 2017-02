Es ist das Spiel der Runde – zumindest wird die Partie von Aufsteiger HSC Suhr Aarau gegen Serienmeister Kadetten Schaffhausen auf handball.ch so angekündigt. Tatsächlich ist die Affiche reizvoll: Hier David Suhr Aarau, mit dem deutlich kleinsten Budget der sechs Teams in der Finalrunde, dort Goliath Schaffhausen, der mit Nationalspielern und ausländischen Stars gespickte Ligakrösus. Dass diese vermeintlich klare Ausgangslage nicht automatisch den Sieg für den Favoriten bringt, zeigte sich in den bisherigen Duellen in der laufenden Spielzeit. Auswärts gewannen die Kadetten beim HSC Suhr Aarau mit 29:27, im Heimspiel verlor Schaffhausen jedoch mit 24:33.

Auf der Facebook-Seite des HSC ist ein Video von jenem Spiel zu sehen, versehen mit dem kurzen, aber prägnanten Titel «History». Der unerwartete Auswärtssieg war für das Team von Cheftrainer Misha Kaufmann eine Initialzündung, der Erfolg gab seinem Team das nötige Selbstvertrauen für die überraschende Finalrundenqualifikation. Für die Kadetten andererseits war die Kanterniederlage gegen den Aufsteiger die erste von mehreren Enttäuschungen dieser Saison. Zwar korrigierte der Serienmeister den Fehlstart und steht nun zum Beginn der Finalrunde an der Tabellenspitze, doch weder die bisherige Champions-League-Kampagne noch der nationale Cupwettbewerb verlief nach den Vorstellungen der Schaffhauser. Erst am Wochenende scheiterten die Kadetten im Cuphalbfinal an Wacker Thun, der Auftritt des Teams wirkte phasenweise uninspiriert und fehlerhaft, die individuell schwächer besetzten Thuner siegten dank Kampfgeist und einem starken Torhüter.

Suhr Aarau immer Aussenseiter

Genau diese Stärken muss der HSC Suhr Aarau heute Mittwochabend (20 Uhr, Schachenhalle Aarau) ausspielen, wenn er eine Chance haben will. Dass die Kadetten nach dem Aus im Cup den bisherigen Trainer Lars Walther entlassen und durch den früheren slowakischen Spielmacher Peter Kukucka ersetzt haben, ist für HSC- Trainer Misha Kaufmann dabei kein grosses Thema. «Natürlich wird Schaffhausen sich für die Enttäuschung im Cup rehabilitieren wollen, aber das ändert an der Ausgangslage nichts.» Kaufmann ist sich im Klaren, dass seine Mannschaft in allen Spielen der Finalrunde als Aussenseiter antreten wird. Dies umso mehr, als mit dem verletzten Abwehrspezialisten Ronnie Vilstrup und dem aus persönlichen Gründen nach Serbien zurückgekehrten Linkshänder Djordje Golubovic zwei wichtige Spieler fehlen. Kaufmann lässt deswegen aber den Kopf nicht hängen: «Ich will immer gewinnen, ob es ein Spiel im Training ist, ein Testspiel oder eben eine Partie gegen die Kadetten.» Wenn der favorisierte Gegner seinem Team eine Chance gebe, werde der HSC bereit sein, gegen Schaffhausen zu punkten, verspricht er.

Die volle Energie für das Team

Kaufmann ist sich bewusst, dass die Qualifikation für die Finalrunde dem HSC zwar Planungssicherheit gibt, aber auch Gefahren birgt. «Die grösste Herausforderung für uns wird es sein, die nötige Spannung aufzubauen und den Fokus voll auf unsere Aufgabe zu richten», sagt er. Der emotionale Coach will seinen Teil dazu beitragen, dass seine Mannschaft in jedem Spiel an die Leistungsgrenze geht. «Ich werde dem Team von aussen möglichst viel Energie geben», verspricht Kaufmann und kündigt an, dass Suhr Aarau die Gegner in der Finalrunde ärgern wolle. Dafür hat der ehemalige NLA-Topskorer mit seinem Team ein neues Abwehrsystem einstudiert. Neben dem sehr erfolgreichen 5:1 will Kaufmann phasenweise ein 4:1:1 spielen lassen – eine sehr unkonventionelle, offensive Formation. «Wir sind bisher mit kreativen Ideen sehr gut gefahren, also bleiben wir dieser Linie treu.»

Trotz aller taktischen Raffinesse, die Kaufmann bei seinem Team einbringt, fehlt dem HSC mit dem Abgang von Djordje Golubovic der drittebeste Werfer. Ersetzt wird der Serbe erst auf die nächste Saison hin mit Nikola Isajlovic von Wacker Thun. In der Finalrunde soll der 19- jäh-

rige Raphael Rohr, ein ehemaliger HSC- Junior, im rechten Rückraum zum Zug kommen. «Wir treten ohne zweiten Rückraum-Linkshänder an, Raphael geniesst mein vollstes Vertrauen und ich hoffe, er wird den nächsten Schritt auf seinem Weg machen», lässt sich Kaufmann auf der Vereinswebsite zitieren. «Das wird ihm und uns zeigen, wie weit er schon ist, was noch fehlt auf diesem Niveau», ergänzt er. Kaufmann selber fehlt auch noch etwas: Die A-Lizenz, die vom Verband für Trainer in der höchsten Liga verlangt wird. Schon im Juni absolviert er die Prüfungen – wo sein Team dann steht, werden die zehn Spiele in der Finalrunde zeigen.