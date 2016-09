Hätte. Denn das Spiel nahm in der zweiten Halbzeit eine ganz andere Wendung.



Hatte man sich in der ersten Halbzeit vornehmlich darauf konzentriert, den gegnerischen Goalie ausgezeichent aussehen zu lassen, zeigten die Badener in den zweiten 30 Minuten, weshalb man die vorangehenden Partien nur so knapp verloren hatte: Statt dem Torwart traf man endlich ins Tor und vermochte auch in der Defensive noch einen Zacken zuzulegen.



Nicht dass Städtli 1 da grossen Nachholbedarf gehabt hätte. Immerhin hatte es Möhlin schon in den 30 Minuten nicht wirklich geschafft, aus der unglaublichen Badener Abschlussschwäche Kapital zu schlagen. Was den Fricktalern wohl am stärksten anzukreiden ist, denn da hatte sich ihnen definitiv die Chance geboten, dem Gast den Schneid abzukaufen.