Eine Mannschaft als Aargauer Sportler des Jahres 2016? Das gab’s noch nie. Nun ist der Schuss draussen. Die Premiere ist perfekt: Der Sieger heisst Judo Team Brugg!

Die seit zwei Jahrzehnten so erfolgreiche Mannschaft schreibt also Geschichte und war gestern Abend in der GoEasy Sport & Freizeit Arena Siggenthal völlig zu Recht der grosse Star des Abends. Und so wurden die Brugger Judokas von den rund 450 geladenen Gästen aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien gebührend gefeiert.

Anerkennung für Randsportart

Logisch, dass Martin Nietlispach das Glück ins Gesicht geschrieben stand. «Für mich war im Vorfeld der Wahl eines klar», sagte der Coach vom Judo Team Brugg. «Gewinnen wir die Wahl zum Aargauer Sportler in diesem Jahr nicht, dann gewinnen wir die Wahl nie. Wir dürfen richtig stolz sein auf diese Auszeichnung. Es ist eine Anerkennung für die grossartigen Leistungen in den vergangenen Jahren. Mich freut es aber nicht nur für die Mannschaft», fügt Nietlispach hinzu, «es ist auch eine grosse Anerkennung für eine Randsportart, die von vielen unterschätzt wird.»

Dass sich das Judo-Team Brugg gegen die starke Konkurrenz mit Karate-Kämpferin Elena Quirici, Mountainbikerin Kathrin Stirnemann, Kunstturner Christian Baumann, OL-Läufer Matthias Kyburz und Bob-Pilot Rico Peter durchgesetzt hat, kann man nicht hoch genug einschätzen.

