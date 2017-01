Die Hiobsbotschaft vorweg: Goalie Nik Schöpfer wird nach seinem Trainingsunfall am Mittwoch (Verdacht auf Achillessehnenriss) bis Saisonende nicht mehr im Badener Tor zu sehen sein. Auf diesem Weg alles Gute und baldige Besserung, Nik!

Die gute Nachricht: Marco Wyss zeigte sich dem gesteigerten Erwartungsdruck gewachsen und spielte eine phasenweise bärenstarke Partie mit Big Saves zur richtigen Zeit.

Dass das Aargauer Derby ein Spiel auf Messers Schneide werden würde, war schnell klar. Städtli 1 verteidigte in der heimischen Aue offensiv und aggressiv, Möhlin hielt dagegen und liess es ebenso wenig an Tempo und Härte mangeln. Was zu einem offenen Schlagabtausch führte, in dem sich zunächst keine Mannschaft entscheidend abzusetzen vermochte.

Nach einer guten Viertelstunde schien Städtli endlich besser ins Spiel gefunden zu haben und begann, vorzulegen. Das 12:8 von Gian Grundböck(8/13) in der 20. Minute fühlte sich schon etwas nach vorentscheidendem Vorsprung an, aber Möhlin dachte noch lange nicht ans Aufgaben und kämpfte sich mit Toren von Oliver Mauron (7/11) und Topshooter Marcus Hock(10/17) wieder heran.

16:14 zur Pause – 16:18 in der 36. Minute. Möhlins Trainer Zoltan Cordashatte in der Garderobe offensichtlich die richtigen Worte gefunden, und Städtli stand irgendwie völlig auf dem Schlauch. Grund genug für Björn Navarin, ein Team-Timeout zu nehmen und sein Team neu einzustellen.

Tatsächlich gelang Pascal Bühler (7/12) umgehend der Anschlusstreffer. Es sollte in der zusehends ruppiger geführten Begegnung aber vier weitere Minuten dauern, bis Lars Mallien (5/7) endlich das den Ausgleich erzielte und Yanick Schläpfer (7/11) Baden wenig später 21:20 in Führung brachte.

Nun wogte das Spiel hin und her. Immer, wenn sich eine Mannschaft einen scheinbar entscheidenden Vorteil erspielt hatte, gab sie den auch gleich wieder aus der Hand. Ballverluste, Big Saves, tolle Tore und grossartiges Scheitern: Was die Partie an spielerischer Qualität verlor, gewann sie an Tempo und Spannung. Bemerkenswert: Die Schiedsrichter schafften es, sich von der allgemeinen Hektik nicht anstecken zu lassen und das Spiel bei aller Härte noch einigermassen im grünen Bereich zu halten, ohne es einseitig zu beeinflussen – Kompliment.

Was dann in den letzten Minuten abging, lässt sich behelfsmässig als Wechselbad der Gefühle beschreiben: Mehrfach schien Städtli den Sack zugemacht zu haben – und es fand sich immer wieder ein Badener, der ihn wieder aufmachte.