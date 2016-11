Nach dem missglückten Heimspiel gegen den TV Solothurn sind die Einheimischen inzwischen auf den ungemütlichen 11. Rang abgerutscht und müssen jetzt gegen die Teams aus der hinteren Tabellenhälfte unbedingt ihre Punkte holen.

Mit dem Team von Remo Herbst wartet ein kampfstarker, meist sehr offensiv deckender Gegner, der selber in der schwierigen 2. Nationalliga B Saison steht und mehr zu kämpfen hat als noch letzte Saison, als er den meisten Teams noch nicht so bekannt war. Inzwischen konnten die Seebuben gegen Chênois ihren ersten Saisonsieg verbuchen und verloren im letzten Spiel in Birsfelden erst in den letzten Sekunden beide Punkte. Deshalb stehen die Zürcher auch sehr unter Druck gewinnen zu müssen und sprechen von einem Vierpunktespiel.

Die Siggenthaler müssen ihr Leistungspotential abrufen und mit der bekannten Heimspielstärke die nächsten Punkte einfahren. Mit einem Sieg könnte der Anschluss ans breite Mittelfeld gehalten werden. Die HSG Siggenthal/Vom Stein Baden hofft dringend auf Unterstützung von den Zuschauerrängen.