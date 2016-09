Gleichentags schoss der FSV Holderbank den Final der Schweizer Gruppenmeisterschaft im Zürcher Albisgüetli und belegte den ausgezeichneten 9. Rang. Die zwei eingesetzten Jungschützen Kevin Plaz und Patrick Gütiger eilten darauf nach Merenschwand zum Final des Aargauer Schützennachwuchses.

Der Doppeleinsatz lohnte sich, denn Kevin Plaz nahm den Schwung vom Morgen mit und eroberte Gold. Nach der ersten Runde lag der 19-jährige Holderbanker gleichauf mit der Rothristerin Silja Bossert mit 95 Punkten an der Spitze. Im Final der besten Acht genügten ihm dann 92 Zähler zum Sieg. Silber sicherte sich der Boswiler Mitfavorit Dominik Lörtscher. Er schoss in beiden Durchgängen 93 Ringe. Bronze ging ebenfalls an die Schützengesellschaft Boswil. Die letztjährige Jugendsiegerin Selina Koch schoss 93 und 92 Punkte und verwies Silja Bossert auf Rang 4. Die Rothristerin erzielte im Final „nur“ noch 89 Punkte. Vorjahressiegerin Nadine Kalt trat nicht an.

Mehr Spannung dank Final

Hans Widmer, Ressortleiter Jungschützenwesen, freute sich über die guten Resultate. „Der eingeführte Final hat sich bewährt. Diese Ergänzung werden wir beibehalten.“

In der neuen U15-Kategorie massen sich am Kantonalfinal neun Teilnehmer, wobei der Aargauer Schiesssportverband bei den Jüngsten noch auf einen Finaldurchgang verzichtete. Das Zehnschussprogramm beendete die 13-jährige Menzikerin Saskia Zoller als Siegerin mit 86 Punkten. Sie schiesst in der zweiten Saison mit dem Sturmgewehr und bestritt ihren ersten Kantonalfinal. „Ich habe keine Medaille erwartet“, zeigte sie sich vom Sieg überrascht.

Aargauer Jungschützenfinal 300 m in Merenschwand

U20 (46 Teilnehmer): 1. Kevin Plaz (Holderbank) 187 (1. Runde: 95/Final: 92). 2. Dominik Lörtscher (Boswil) 186 (93/93). 3. Selina Koch (Boswil) 185 (93/92). 4. Silja Bossert (Rothrist) 184 (95/89). 5. Jonas Keusch (Boswil) 182 (91/91). 6. Roger Huber (Dietwil) 182 (92/90). 7. Svenja Tota (Möhlin) 180 (92/88). 8. Yannick Bodmer (Boswil) 173 (92/81). – Nicht im Final: 9. Christoph Zemp (Buttwil-Geltwil) 90. 10. Joel Rufer (Gebenstorf) 89. 11. Tobias Lüthi (Gansingen) 89. 12. Dominik Suter (Seon) 89.

U15 (9): 1. Saskia Zoller (Menziken) 86. 2. Till Hediger (Mumpf) 85. 3. Nuria Murciano (Seengen) 84. 4. Gilles Stalder (Waltenschwil) 82. 5. Fabris Berger (Boswil) 80.