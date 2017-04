Die Unabsteigbaren der Nationalliga A und der Super League waren während langer Zeit die Aarauer. Sie schafften 1981 den Aufstieg in die höchste Spielklasse und verteidigten ihren Platz in den Reihen der Schweizer Top-Klubs während 29 Jahren. 2010 stieg der FC Aarau ab. 2013 realisierte er den Wiederaufstieg, wurde aber zwei Jahre später erneut in die Challenge League relegiert.

Die wahren Unabsteigbaren sind nicht die Aarauer, die wahren Unabsteigbaren sind die Wohler – zumindest in der Challenge League: Seit dem Aufstieg 2002 sind 15 Jahre vergangen. Und siehe da; die Freiämter sind immer noch in der zweithöchsten Spielklasse. Dass der Kampf gegen den Abstieg in dieser Saison erst in der Schlussphase entschieden wird, ist nichts Neues. Der FC Wohlen hat im zähen Ringen gegen die Relegation schon manche Schlacht, aber noch nie den Krieg verloren – will heissen: Der Platz in der zweithöchsten Spielklasse wurde immer verteidigt.