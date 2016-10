Am heutigen Freitag sind auf der Geschäftsstelle in Olten die Achtelfinals der Frauen und Viertelfinals der Männer im Schweizer Cup ausgelost worden. Bei den Männern kommt es zu drei NLA-Duellen. Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen empfängt den HC Kriens-Luzern, St. Otmar St. Gallen trifft in der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals auf Wacker Thun und GC Amicitia Zürich erwartet Pfadi Winterthur zum Kantonsduell.