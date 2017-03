Immerhin: Wädenswil sollte es in den zweiten 30 Minuten nicht viel besser ergehen. Auch hier verlieh die starke Leistung dem Team nämlich nicht etwa Flügel, sondern vielmehr zitternde Hände.

Nachdem sich Städtli endlich wieder einigermassen gefangen und aufs Mannschaftsspiel besonnen hatte, verrannten sich die Gäste in ein Zeitspiel nach dem anderen, scheiterten an Michi Schoch im Städtli-Tor, setzten den Ball daneben oder erlaubten sich unnötige Fehlpässe, die umgehend in Badener Gegenstosstreffer umgemünzt wurden.

Starkes Comeback des Heimteams

Wädenswil sah seine Felle davonschwimmen, konnte die Schlagzahl aber nicht mehr erhöhen. In der 41. Minute sorgte Dusan Petrovic (2/4) für den wichtigen Ausgleich zum 22:22. Wenig später war der gewohnt wuchtig einsteigende Yanick Schläpfer (3/6) für das 23:23 besorgt. Und in der 43. Minute schoss Gian Grundböck (6/8) das rückblickend vorentscheidende 24:23.

Die Aue war da längst zum Hexenkessel geworden. Lautstark angefeuert lag Städtli fortan nie mehr hinten und baute den Vorsprung kontinuierlich aus auf maximal sieben Tore. Dieses 34:27 neun Minuten vor Schluss erzielte Pascal Bühler – der mit seinen 13 (!) Toren aus 16 Versuchen massgeblich zum samstagabendlichen Schützenfest an der Limmat beitrug. Zweitbester Badener Schütze: Philipp Seitle (7/12).

Torreiches Spektakel

Bis zum Schlusspfiff fielen so in der Partie zwischen Spitzenteam und Tabellenletztem nicht weniger als 68 Tore! Und Städtli wurde der undankbaren Favoritenrolle trotz epischem Durchhänger gerecht – was gleichbedeutend ist mit Vorrücken auf Tabellenrang vier.

Wädenswil zeigte eine beherzte Leistung und schenkte der sonst so sattelfesten Städtli-Abwehr satte 32 Tore ein. Chapeau! Wären die Zürcher in der Defensive ebenso effektiv, müssten sie Ende Saison wohl kaum den Weg in die 1. Liga antreten.

Städtli hingegen ist es hoch anzurechnen, dass es sich von der eigenen Überlegenheit nicht ins Bockshorn jagen liess und das schwierige Spiel noch rechtzeitig in den Griff bekam. Diese Qualitäten sind nächste Woche wieder gefragt, wenn es auswärts in Winterthur gegen die akut abstiegsgefährdeten Yellow/Pfadi Espoirs geht. Die Favoritenrolle ist auch hier wieder verführerisch klar verteilt.