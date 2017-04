Die Romands schienen ihr Halbfinal-Out gegen Amriswil besser verarbeitet zu haben als ihr Gegenüber, lagen sie doch schon kurz nach Anpfiff deutlich in Front. Bei den Gelbschwarzen passte dagegen anfänglich wenig bis gar nichts zusammen. Es dauerte bis zur Satzmitte, ehe der Este Kollo mit seinen Sprungaufschlägen sein Team wieder heranbrachte. Lausanne wirkte bemüht, aber insbesondere ihre Flügelspieler blieben nun des Öfteren am Block hängen und ermöglichten es Schönenwerd dadurch, Punkt für Punkt heranzuziehen. Es waren schliesslich die Schönenwerder, welche in der Money Time das glücklichere Händchen hatten und den Auftaktsatz in extremis noch für sich entscheiden konnten.

«Schöni» tauchte kurz ab

Die Mannschaft von Coach Ristoski schien aber nichts aus dem Fehlstart des ersten Satzes gelernt zu haben, ging sie doch auch nach dem ersten Seitenwechsel sogleich wieder auf Tauchstation. Lausanne agierte nach Belieben und musste sich seinerseits wenig Sorgen um die Offensive des Gegners machen, da die Niederämter ihre Bälle gleich reihenweise im Block von Lausanne oder ausserhalb des Feldes platzierten. Dieser Einbruch im Spiel der Gäste widerspiegelte sich dementsprechend auf der Anzeigetafel, der Satz ging mit deutlichem Vorsprung an die Platzherren.

Schönenwerd verdaute diesen Tiefschlag erstaunlich gut. Es gelang den Gästen nun plötzlich wieder, den kurz zuvor noch dominanten Gegner in die Schranken zu weisen und mit einem ersten Vorsprung in die technische Auszeit zu gehen. Speziell Topskorer Daniel Rocamora zeigte sich wie ausgewechselt und verbuchte nun wichtige Punkte am Aufschlag sowie im Angriff. Aber auch Annahmespieler Kollo erwies sich als steter Unruheherd, den die Waadtländer selten bis nie unter Kontrolle brachten. Lausanne reagierte mit mehreren taktischen Wechseln, welche ihre Wirkung aber verfehlten.

Zu abgeklärt agierte Schönenwerd, als dass man den Gegner nach zwischenzeitlicher Führung wieder zurück ins Spiel gelassen hätte. Nachdem sie den dritten Satz für sich entschieden hatten, hielten die Solothurner das Tempo weiter hoch und erstickten die Hoffnung der Gastgeber auf ein Comeback schon früh im Keim. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit war es Volley Schönenwerd, das nach einem Aufschlagfehler der Romands das Spiel für sich entschieden und dadurch einen entscheidenden Schritt Richtung Bronzemedaille machen konnte.

Entscheidend für den Sieg der Schönenwerder war am Ende die tiefe Fehlerquote, welche die Gäste nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich an den Tag legten, und die es den Niederämtern ermöglichte, den Gegner aus der Welschschweiz über die ganze zweite Spielhälfte unter Kontrolle zu halten. Wenn es den Solothurnern im Rückspiel am kommenden Samstag gelingt, dort anzusetzen, wo sie in Lausanne aufgehört haben und mit einer ähnlich konsequenten Leistung zu Werke zu gehen, dann wird es für den Universitätsklub äusserst schwer, in der Erlimatthalle als Sieger vom Feld zu gehen.