Im Kantonsderby auf der Lenzburger Wilmatten machten die Schöftler von Beginn an Druck. Bereits nach drei Minuten schnupperten sie nach einem Eckball am 1:0. Miroslav Krals Abschluss landete aber am Aussenpfosten. Weder Lenzburg noch Schöftland gelang in der Folge etwas Nennenswertes.

In der 26. Minute waren es schliesslich die Gastgeber, die gefährlich wurden. Fabio Sommers Hereingabe fand aber keinen Abnehmer. Nur kurze Zeit später war Xavi nach schönem Durchspiel über aussen in der Mitte zur Stelle, doch er scheiterte am glänzend reagierenden Dominic Gautschi. Im Gegenzug gelang dem SCS der Führungstreffer. Basil Gmür verwertete einen Freistoss aus 20 Metern. In der 36. Minute wurde Gmür mit einem weiten Zuspiel bedient. Herrlich leitete er den Ball per Kopf zu Kral weiter, der in der Mitte direkt zum 2:0 traf.

Nach der Pause versuchte Schöftland, den Vorsprung zu verwalten, Lenzburg drängte auf den Anschlusstreffer. Die Gastgeber kamen nun öfters vor das gegnerische Tor, ohne aber richtig zwingend zu werden. Nach und nach wurden sie aber, auch weil der Gast stark abbaute, gefährlicher und wurden in der 71. Minute dafür belohnt. Der eingewechselte Boris Vasevski traf nach schöner Vorarbeit von Sommer zum 1:2. Schöftland gelang nun nichts mehr und Lenzburg glaubte wieder an ein positives Resultat. Dieses verhinderte Gautschi kurz vor Schluss. Nach einem gefährlichen Weitschuss war er erneut auf dem Posten.