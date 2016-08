Bloss drei Tage nachdem die Aargauische Senioren Meisterschaft mit rund 300 Teilnehmern auf der Anlage des TC Teufenthal zu Ende gegangen ist, greifen ab Mittwoch die Junioren ins Geschehen ein. Wie bereits im letzten Jahr organisieren die Teufenthaler nämlich auch die kantonalen Nachwuchs Meisterschaften. Und das sehr erfolgreich, wenn man die Teilnehmerzahlen als Massstab nimmt.

Nachdem bereits im Vorjahr erfreulich viele Junioren – 174 an der Zahl – den Weg ins Wynental gefunden hatten, sind es in diesem Jahr gar noch drei mehr. «Wir sind absolut zufrieden mit dieser Zahl. Wir hatten ja letztes Jahr schon deutlich mehr Teilnehmer als unsere Vorgänger und dass wir uns jetzt nochmals steigern konnten, ist natürlich super», freut sich Turnierleiter Marc Hässig, der den Anlass mit fünf weiteren OK-Mitgliedern organisiert.

Obwohl die Teilnehmerzahl insgesamt leicht höher liegt als im Vorjahr, sind die Doppelkonkurrenzen etwas kleiner. Das hält die Organisatoren allerdings nicht davon ab, diese dennoch durchzuführen. «Wir sind überzeugt, dass die Junioren tendenziell zu selten Doppel spielen und es ihnen auch für ihre Einzelkarriere hilft, wenn sie im Doppel antreten», so Hässig, der mit seinem Team die Doppelkonkurrenzen an den Aargauischen Junioren Meisterschaften im letzten Jahr ins Leben gerufen hatte.

Schär ist in Form

Das sportliche Aushängeschild des Turniers ist in diesem Jahr ganz klar Jonas Schär (N4, 122). Der 15-jährige Oftringer, der vor wenigen Wochen die Sportkanti in Aarau begonnen hat, ist der stärkste Spieler des Turniers und befindet sich erst noch in exzellenter Form. Am vergangenen Wochenende hat er beim Solothurner Schützenmatt Cup Alexander Sadecky (N2, 12) geschlagen und im Halbfinal erst nach grossem Kampf in drei Sätzen gegen Siméon Rossier (N2, 19) verloren.