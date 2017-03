Die vierte Minute der Partie ist noch nicht vorbei, Bucchi ist trotzdem bereits bedient. Zwei Mal musste er bis zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich greifen. Völlig alleine steht er in den folgenden Minuten im strömenden Regen, weit vor seinem Tor. Das Spielgeschehen verlagert sich weg von seinem Kasten. «Scheisse, habe ich gedacht», sagt der 33-jährige Römer unmittelbar nach Spielschluss in den Katakomben des Stadions Brügglifeld.

Zu diesem Zeitpunkt scheint das zum «Spiel des Jahres» ausgerufene Duell mit dem FC Luzern bereits gelaufen. Und Bucchi spielt dabei eine Hauptrolle. Die beiden unglücklichen Gegentore in der Startphase rauben ihm noch den letzten Funken des wegen seiner Degradierung zur Nummer zwei sowieso schon angekratzten Selbstvertrauens. Bucchis Körpersprache lässt in diesem Moment nichts Gutes erahnen. In der Folge misslingen ihm gleich mehrere Aktionen: Abschläge landen direkt im Aus, Abstösse ebenso. Seine erste sichere Parade gelingt dem Aarauer Schlussmann in der 28. Minute, unmittelbar darauf verkürzt Josipovic zum 1:2 und bringt die Hoffnung auf Seiten des FCA wieder zurück.