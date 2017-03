Nebst mehreren Rennen, darunter die Waadtland-Rundfahrt, die Schlussetappe des GP Rüebliland in Aarburg und die Schweizermeisterschaft, hatte Marc Hirschi in der Saison 2016 zusammen mit Reto Müller auch den Weltmeistertitel im Madison geholt. Der 18-jährige Berner gehört seit dieser Saison dem BMC-Nachwuchsteam an und hat neu in der Kategorie U-23 zu starten.

Dass dieser Kategorienwechsel für Hirschi kein Problem ist, stellte er am Saisoneröffnungsrennen von Rüfenach unter Beweis. Mit einem Vorsprung von 44 Sekunden fuhr Hirschi vor dem Westschweizer Robin Froidevaux und dem für den VC Mendrisio fahrenden Ialiener Nicholas Rinaldi einen klaren Sieg heraus.

«An der Steigung nach Rain merkte, ich, dass meine Fluchtgefährten jedes Mal mehr Mühe hatten, mir zu folgen. Da ich es nicht auf einen Spurt ankommen lassen wollte, griff ich beim zweitletzten Aufstieg deshalb an», schilderte Hirschi die Vorentscheidung. Mit seinem Antritt war Hirschi rasch weg.

Weltmeister zeigten sich

Die Verfolger fanden kein Rezept und vermochten dem Berner auf den verbleibenden zehn Kilometer nicht mehr beizukommen. Er spulte die letzten Kilometer alleine ab und erreichte das Ziel mit einem Vorsprung von 44 Sekunden als klarer Solosieger.

Hirschi war nicht nur der einzige Weltmeister im Feld der 70 gestarteten Amateure, U-23 und Masters der in Rüfenach am Start war. Vielmehr war der Sieger auch nicht der einzige Weltmeister der sich beim Saisonauftakt in Szene setzte. Auch Stefan Bissegger, der im letzten Sommer in Aigle Bahnweltmeister bei den Junioren in der Einzelverfolgung geworden war, zeigte sich vorne und war an der Spitze des Rennens anzutreffen.