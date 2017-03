In Arlesheim, Nussbaumen und Gelterkinden haben sich die Teams erfolgreich in den Disziplinen Spring, Sprung, Biathlon und Team-Cross in Szene gesetzt. Als Belohunung dürfen sie nun am Regionalfinal in Untersigggenthal erneut beim spielerischen Leichtathletik-Teamwettkampf teilnehmen.

Qualifikation am Schweizer Final winkt

Der Regionalfinal bildet die zweite Stufe der dreistufigen nationalen Wettkampfserie, die gemeinsam von Weltklasse Zürich und Swiss Athletics ausgetragen wird. Das grosse Highlight bildet der Schweizer Final, welcher am 25. März in Untersiggenthal stattfindet. Dafür qualifizieren isch am Regionalfinal jeweils die zwei besten Teams pro Kategorie.