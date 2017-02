War es in den ersten Jahren noch eine einzige Stunde pro Woche, spult die Spielerin des BC Fislisbach heute ein Trainingspensum von rund 15 Stunden pro Woche ab. Die meisten davon gemeinsam mit ihren Sportkanti-Kollegen, die ebenfalls im Team Argovia spielen. «Dass ich mit den Jungs trainieren kann, ist für mich natürlich genial. Das Tempo ist enorm hoch und es kann schon mal richtig scheppern», meint Ronja Stern lachend.

Top 60 der Weltrangliste als Ziel

Obwohl sie erst 19 Jahre alt ist, gehört sie bereits zu den Besten des Landes. Letztes Jahr holte sie sich den Vize-Schweizer-Meister-Titel bei der Elite und dreifache Schweizer-Juniorenmeisterin. Im Jahr davor sicherte sie sich gar den 5. Platz an der U19-Junioren-EM. Die aktuelle Weltnummer 223 träumt aber von mehr. «Die Teilnahme an den Olympischen Spielen ist mein grosser Traum. Dafür muss ich aber in den Top 60 der Weltrangliste stehen und die beste Schweizerin sein», sagt Ronja Stern, die nach dem Abschluss der Sportkanti im nächsten Sommer versuchen wird, regelmässiger Weltranglistenturniere zu spielen, um ihr Ranking zu verbessern.

Bevor es aber so weit ist, will sie mit dem Team Argovia weiter für Furore sorgen. «Wenn wir schon die Playoffs erreichen, wollen wir natürlich auch gewinnen», sagt sie. Man darf also gespannt sein, wohin die Reise des Team Argovia und von Ronja Stern geht.