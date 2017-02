Und nachdem Patrick Rossini nach gut einer Stunde mit seinem neunten Saisontreffer endlich das 1:1 erzielt hatte, unterlief Michael Perrier nahe der Mittellinie ein haarsträubender Fehlpass. Lang profitierte, lief auf und davon, umkurvte Denis Markaj wie eine Slalomstange und bezwang den bedauernswerten Ulisse Pelloni zum zweiten Mal. So stand es nach 82 Minuten 2:1 für Schaffhausen. Ein Resultat, dass sich das Team von Neutrainer Murat Yakin dank einer hoch konzentrierten und abgeklärten Leistung redlich verdient hatte.

Die Brechstange ausgepackt

Aber der FC Aarau bewies in der Schlussphase Stehvermögen. Im Stolz verletzt trotzten Rossini, Wüthrich und Co. dem Schnee und der Kälte und schafften es, den inneren Schweinehund zu überwinden. Natürlich war es nicht so, dass sie das 2:2 mit spielerischen Mitteln oder gar einem Spektakel anstrebten, nein. Aber glücklicherweise reichte aus Aarauer Sicht auch die Brechstange, um die Blamage einer Niederlage gegen die rote Laterne der Challenge League zu vermeiden.

Und so durfte sich Rossini nach getaner Arbeit über einen Standmixer im Wert von 300 Franken freuen, den er als bester FCA-Spieler erhielt. Freuen durfte sich übrigens auch Juan Pablo Garat. Auch er erhielt ein Geschenk. Und zwar vom Schiedsrichter: Nachdem Schärer Garat in der 56. Minute wegen eines Fouls zu Recht verwarnt hatte, griff der Argentinier kurze Zeit später erneut zur Grätsche. Schärer eilte auf Garat zu und wollte ihm die gelbe Karte zeigen. Gelb-rot für Garat! Nein! Schärer griff zwar in seine Brusttasche, änderte aber von einer Sekunde auf die andere seine Meinung und liess Gnade vor Recht ergehen. Ist es nicht schön, dass sogar Schiedsrichter manchmal ein gutes Herz haben?