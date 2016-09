Schlimmer gehts nimmer. 1:6 gegen Servette Genf! Und das im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Francesco Gabriele, der vom FC Wohlen als genau richtige Wahl präsentiert wurde. Und dann vier Tage später das: 1:6! Wen um Himmels willen haben sich die Freiämter da ins Boot geholt? Spricht die Schmach von Genf Bände oder ist sie nur die halbe Wahrheit?

Von Gabriele selber ist dazu derzeit nichts zu erfahren. Er möchte zum jetzigen Zeitpunkt keine längeren Interviews geben und macht dafür in erster Linie private Gründe geltend. Zudem fehle es ihm an Zeit. «Ich habe viele Termine», sagt er. «Ich muss arbeiten, arbeiten und arbeiten.» Also begeben wir uns auf die Suche nach Spuren des Mannes, zu dem wir nochmals aus der Wohler Medienmitteilung zitieren: «Francesco Gabriele ist ein Trainer der jungen Generation mit grossen Potenzial.»

Gabriele hat italienische Wurzeln, ist 39 Jahre alt und hat nach Abschluss des Gymnasiums Betriebswirtschaftslehre studiert. Seine grosse Leidenschaft ist der Fussball. Während seiner kurzen Aktivkarriere spielte er in der 1. Liga und in der Nationalliga B. Der zweifache Familienvater ist seit 2012 im Besitz der Trainer Uefa-Prolizenz. 2006 lancierte er zusammen mit seinem Vorgesetzten Jürg Widmer das Nachwuchsprojekt Team Aargau. Nach einer erfolgreichen Trainertätigkeit beim FC Baden und der AC Bellinzona mit einem Schnitt von beeindruckenden 2,44 Punkten in 29 Spielen, wechselte er als Assistenztrainer zum FC Thun. Danach arbeitete er als Cheftrainer in Lausanne und in Wil, wurde aber jeweils nach kurzer Zeit entlassen. Vor seiner Verpflichtung in Wohlen war Gabriele seit Frühling 2015 auf Jobsuche.

Gabriele scheidet die Geister

Wer mit Trainern, Spielern und Funktionären aus Gabrieles Umfeld spricht, merkt schnell: Gabriele scheidet die Geister. Die Sympathisanten heben seinen Fleiss, seine Hartnäckigkeit und seine seriöse, ja minuziöse Arbeitsweise hervor. «Francesco ist ein Perfektionist», sagt ein früherer Weggefährte. «Er ist ein Konzepttrainer und hat immer einen Plan. Entscheidungen aus dem Bauch heraus gibt es bei ihm nicht. Spontaneität ist ein Fremdwort für ihn. Wer glaubt, dass Gabriele frei von Emotionen ist, der täuscht sich. Aber es fällt ihm schwer, diese Emotionalität auf ein Team zu übertragen. Ich bin nicht sicher, ob er mit seiner einfachen, biederen Art die Spieler erreicht.»

Und was meinen die Kritiker? «Francesco ist ein Egoist ohne Lernfähigkeit», sagt ein Trainer aus dem erweiterten Umfeld des FC Aarau. «Er ist hochnäsig und duldet keine anderen Meinungen. Vor lauter Ehrgeiz, glaubt er, alles besser zu wissen und verträgt absolut keine Kritik. Ob Erfolg oder Misserfolg ist egal. Er geht konsequent, ja stur seinen Weg.»

Behandelt Spieler wie Junioren

Die Quintessenz: Gabriele ist zweifellos ein kompetenter Nachwuchs-Trainer. Frühere Junioren wie Olivier Jäckle, Davide Giampà und Marco Thaler loben Gabriele und machen ihn für ihre positive Entwicklung verantwortlich. Das ist gut so. Aber der Schritt vom Ausbildner zum Profitrainer ist ein grosser. Und diesen Schritt hat er bis jetzt nicht geschafft. «Wir haben Gabriele den Professor genannt», erinnert sich ein Spieler, der in Bellinzona unter der Führung von Gabriele trainiert hat. «Er war der Typ Lehrmeister, der mit seinen Spielern wie mit Junioren gesprochen und sie auch so behandelt hat. Mit arrivierten Spielern kann er nicht umgehen. Mit Stars schon gar nicht. Und», fügt der Spieler, der heute bei einem Spitzenklub der Super League unter Vertrag steht, «er spricht nicht die Sprache der Spieler. Es fehlt ihm das gewisse Etwas. Die Geilheit, die ein Trainer haben muss, um erfolgreich zu sein.»

Tatsächlich wirkt Gabriele auf den ersten Blick unscheinbar. Er sieht nicht aus wie ein Fussballtrainer, sondern eher wie ein Gerichtsvollzieher, Gemeindeschreiber, Briefträger oder Steuerbeamter. Dieser Eindruck wird dank seiner behäbigen Art noch verstärkt.

Mal schauen, was Gabriele nach dem 1:6 gegen Servette im Cup in Chiasso zu bieten hat. Ein Trost bleibt aus Sicht des neuen Trainers vom FC Wohlen. Es ist gar noch nicht so lange her, da hatte ein Trainer des FC Aarau einen noch schlechteren Einstand und kam danach doch noch einigermassen auf Touren. Erinnern Sie sich? Es war am 4. April 2015, als Raimondo Ponte ausgerechnet an seinem 60. Geburtstag eine 0:6-Klatsche kassierte. Der Gegner war damals allerdings der grosse FC Basel und nicht das kleine Servette.