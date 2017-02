An den Erzählungen haftet jedes Mal etwas Surreales. Da sind Menschen, deren Liebe zum Fussball grenzenlos ist, da sind Stadien, deren offizielle Kapazität stets überschritten wird, und da sind Spieler, deren Status so hoch ist wie die Kriminalität im Land.

Einer dieser Spieler ist auch Joël Kiassumbua. In der Demokratischen Republik Kongo wird er seit knapp zwei Jahren vergöttert. Seither ist er nämlich Nationalspieler.

Berauschend sei auch die jüngste Reise wieder gewesen. Nur der Kontrast zum Alltag war für einmal noch grösser, als er es sonst schon ist. Kiassumbua war mit dem Kongo in Gabun – am Afrika-Cup. Bis in den Viertelfinal ging die Reise. Deshalb fehlte er den ganzen Januar im Freiamt, deswegen war er auch nicht im Trainingslager.

Am Dienstag vor dem ersten Rückrundenspiel in Neuenburg kehrte der 24-Jährige zurück. Ohne grosse Pause, dafür mit vielen hochwertigen Trainingslektionen in den Beinen – respektive Händen.

Alles war normal. Der Rausch des vergangenen Monats verflüchtigte sich bald, die Realität holte Kiassumbua wieder ein. Nichts Neues. So begann die Vorbereitung für das Xamax-Spiel.

Dann die Anomalie: Auf dem Matchblatt wird Kiassumbua unter den Ersatzspielern aufgelistet. Ein Fehler? Nein. Es ist ein Entscheid, den Kiassumbua noch nachvollziehen kann. «Zumal Flamur die gesamte Rückrundenvorbereitung bestritten hat.»

Wenn er von «Flamur» spricht, dann meint Kiassumbua seinen sechs Jahre älteren Konkurrenten Tahiraj, die eigentliche Nummer zwei des FC Wohlen. Der 30-Jährige ist einer dieser Vorzeigespieler, die ihre Motivation nie von der gegenwärtigen Rolle im Team abhängig machen.