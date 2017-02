Patrick Romann als Captain des HSC Suhr Aarau? Ist ein 23-jähriger Student nicht etwas zu jung und zu unerfahren für ein solches Amt? Ich bin gespannt auf mein erstes Treffen mit dem wurfgewaltigen Rechtshänder.

Nach einer kurzen Phase des Kennenlernens mit der üblichen Plauderei über Gott, die Welt und das launische Wetter bricht das Eis. Schnell wird klar: Romann hat keine Berührungsängste. Das Aushängeschild des HSC Suhr Aarau weiss genau, was es will. Während des Gesprächs kann ich kaum glauben, dass Romann erst 23 Jahre alt ist.

Der Spielführer des HSC Suhr Aarau ist ein hoch konzentrierter Interviewpartner. Er hört aufmerksam zu und antwortet präzis auf die Fragen, die man ihm stellt. Er ist sachlich, wirkt jederzeit ruhig, beherrscht, ja sogar ziemlich abgeklärt.

Der Grund liegt auf der Hand: Romann hat sein Elternhaus in Zurzach schon als 17-Jähriger verlassen. Der Bursche wollte auf eigenen Füssen stehen und mietete in Suhr eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung. Nach fünfjähriger Schulzeit an der Sportkantonsschule in Aarau bestand er die Prüfungen zur Matura mit Bravour. Und die Doppelbelastung als Handballer des HSC Suhr Aarau und als Student in Biochemie bewältigt er momentan ebenfalls in souveräner Manier.

Dass Romann schon in jungen Jahren zur Selbstständigkeit gezwungen wurde, hat sich auf seine Persönlichkeit positiv ausgewirkt. Dies kommt ihm nicht nur während seines Studiums, sondern auch als Führungsspieler des besten Handballteams im Aargau entgegen. So ist es auch zu erklären, dass der zentrale Aufbauer von Trainer Misha Kaufmann vor dem Beginn dieser Saison zum Captain ernannt wurde.

Romann ist zweifellos das Aushängeschild des Klubs, gibt sich aber bescheiden. «Ich fühle mich nicht als besonderer Spieler oder gar als Star des Vereins», sagt er. «Handball ist ein Mannschaftssport. Wir gewinnen gemeinsam. Und wir verlieren gemeinsam.»

Handball als Spassfaktor! Das ist die Devise von Romann. Natürlich imponiert ihm der Schweizer Spitzenhandballer und Überflieger Andy Schmid, der beim deutschen Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen seit Jahren überragende Leistungen zeigt.

Eine Karriere als Vollprofi strebt Romann aber nicht an. Nach dem Studium mit den angestrebten Diplomen als Bachelor und Master kann er sich durchaus vorstellen, einen Doktortitel zu machen und einen Job in der Pharmaindustrie anzunehmen. Die Gentechnologie interessiert ihn sehr. Bevor es soweit, will er dem HSC Suhr Aarau die Treue halten. Sein Vertrag dauert noch bis 2019. Diesen will er erfüllen. Ohne Wenn und Aber!

Mit Selbstvertrauen gegen Kadetten

Am Mittwochabend fällt der Startschuss zur Finalrunde: Zu Gast im Schachen sind ausgerechnet die grossen Kadetten aus Schaffhausen. «Dass wir als Aufsteiger die Qualifikation für die Finalrunde geschafft haben, ist eine sportliche Sensation», blickt Romann zurück. «Für die Finalrunde haben wir das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen und Vollgas zu geben. Wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können. Daran glauben wir. Mal schauen, was dabei raus kommt.»