Wohlen-Trainer Francesco Gabriele nennt sie «Eurogoals». Diese Gegentore, die in erster Linie nicht der eigenen Unachtsamkeit, sondern der Genialität des Torschützen geschuldet sind. Traumtore eben. Eineinhalb solcher «Eurogoals» habe er an diesem Nachmittag von Xamax gesehen.

Je nach Perspektive sogar zwei. «Und wenn am Ende dann trotzdem der Xamax-Torhüter der überzeugendste Akteur des Spiels ist», fügt Gabriele an, «dann sagt das eine Menge über die Begegnung aus.» Es ist ein passendes Resümee, das der Italiener in den Katakomben der Maladière zieht.

1:3 verliert der FC Wohlen beim zweitplatzierten Xamax. Nicht etwa, weil die Neuenburger an diesem Sonntag unwiderstehlich spielen, sondern weil dem FC Wohlen nicht jene magische Darbietung wie im vergangenen Oktober gelingt.

Damals, da kamen die Freiämter als gebeutelte Mannschaft, die unter dem frisch installierten Trainer Gabriele irgendwie aus dem Keller der Tabelle finden sollte, nach Neuenburg. Der FC Wohlen spielte überraschend spektakulär und gewann 4:1. Für Xamax war es die erste Niederlage vor eigenem Anhang. «Auch darum hat niemand diesen Match vergessen», sagte Xamax-Verteidiger Mike Gomes vor dem Wiedersehen.

Zaghaftigkeit im Zweikampf

Und genau in diesen Worten sieht Trainer Gabriele nun die Gründe für die Niederlage zum Rückrundenauftakt. Diese Rachelust der Neuenburger sei ausschlaggebend gewesen. «Deswegen waren sie in den entscheidenden Momenten entschlossener, dem fielen wir zum Opfer.» Gabriele ortet bei seinem Team Zaghaftigkeit im Zweikampf. «Weil wir vielleicht dachten, Xamax nur mit spielerischen Mitteln bändigen zu können. Aber wir können nicht nur eine Real-Madrid-Spielweise im Kopf haben, manchmal muss man auch spielen wie Atlético.»

Heisst in erster Linie: rustikal. Diesen Mix aus Kampf und Kunst, wie ihn der FC Wohlen im vergangenen Oktober in seinem Spiel zelebrierte, gelingt an diesem Sonntag nicht.

Nichtsdestotrotz ist es ein ansprechender Auftritt des FC Wohlen. Vor allem in der ersten Halbzeit spielt er nicht nur munter mit, sondern überflügelt das Team von Michel Decastel zuweilen.

Nur etwas ernüchtert: die nicht vorhandene Kaltblütigkeit vor dem Tor. Nach einem frühen Gegentreffer durch Mustafa Sejmenovic kommen die Freiämter resultatmässig nämlich nur zurück, weil der Xamax-Verteidiger mit einem Eigentor in der 29. Minute zum unrühmlichen Doppeltorschützen avanciert. Tore produziert die Wohler Offensivmaschinerie während den ganzen 90 Minuten keine. Nur Chancen – zuhauf.

Die aussichtsreichste Möglichkeit hat Stürmer Janko Pacar in der 38. Minute. Weil Matheus Leonis Rückgabe viel zu schwach getreten ist, steht der Wohlen-Stürmer plötzlich alleine vor Goalie Laurent Walthert. Doch so souverän Pacar eine exakt solche Chance im vergangenen Oktober verwertete, so mirakulös pariert nun Walthert. So auch zwei Minuten später, als er einen Schuss Igor Tadics auf der Linie klärt. So ging das. Mal für Mal. Auch in der zweiten Hälfte.

Deshalb ist Walthert nach Spielschluss der gefeierte Mann. Auch die herrlichen Tore von Corbaz (34.) und Karlen (50.) ändern nichts daran. Bitter ist der Nachmittag dafür für Waltherts Pendant Flamur Tahiraj. Der eigentliche Ersatzgoalie erhielt zum Rückrundenauftakt den Vorzug gegenüber Afrika-Cup-Rückkehrer Joël Kiassumbua. Auszeichnen konnte er sich jedoch nie, da er bei allen drei Gegentoren machtlos war – und die restlichen Aufgaben nicht wirklich herausragender Reflexe bedurften.

Ebenfalls fern von grenzenloser Zufriedenheit ist Stürmer Igor Tadic. Der Neuzugang vom FC Schaffhausen gibt in Neuenburg sein Pflichtspieldebüt für den FC Wohlen. Trotz grossem Eifer will dem 30-Jährigen nicht viel gelingen. Trainer Gabriele begründet das mit Automatismen, die eben erst nach einer gewissen Zeit einsetzen würden. «Zudem wäre es auch vermessen, alles nur auf seine Person zu fixieren», so der Trainer.

Gleiches gilt für Captain Alain Schultz. Auch wenn der verletzungsbedingte Ausfall schmerzt: Der FC Wohlen hat in Neuenburg gezeigt, dass er in Sachen Chancenerarbeitung vielleicht so wenig wie selten zuvor von seinem Captain abhängig ist. Nur die Tore von Schultz, die fehlten dann eben doch.